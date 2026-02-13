Финальный прокат: Гуменник идет ва-банк — даст бой Малинину?

13 февраля российский фигурист Петр Гуменник выступит в произвольной программе на Олимпиаде-2026 в Италии. В какой разминке выйдет, есть ли у него шансы на медали, кто главный претендент на золото — в материале NEWS.ru.

Какое место занимает фигурист Гуменник после короткой программы на Олимпиаде-2026

10 февраля Гуменник представил короткую программу под композицию «Вальс 1805» Эдгара Акобяна. Россиянин вышел на лед первым. Судьи оценили выступление спортсмена в 86,72 балла (48,43 были начислены за техническую составляющую, а 38,29 — за артистизм и компоненты). Тренер фигуриста Вероника Дайнеко заявила, что во время проката у Петра лопнул шнурок. После короткой программы Гуменник занимает 12-е место. Изначально Петр должен был выйти на лед под композицию из фильма «Парфюмер», но 7 февраля ему запретили использовать эту мелодию.

После короткой программы лидирует представитель США Илья Малинин, набравший 108,16 балла. На второй позиции находится японец Юма Кагияма (103,07 балла), третьим идет француз Адам Сяо Хим Фа (102,55).

Петр Гуменник Фото: Санто Стефано/РИА Новости

Что известно о произвольной программе фигуриста Гуменника на Олимпиаде-2026

В произвольной программе Гуменник выйдет на лед в предпоследней разминке под 13-м номером. Он заявил пять четверных прыжков. Россиянин планирует исполнить четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, каскад четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной лутц в каскаде с тройным риттбергером.

Гуменник выполнит произвольную программу под саундтрек к российскому фильму «Онегин». Соревнования начнутся 13 февраля в 21:00 мск.

Есть ли у фигуриста Гуменника шансы на олимпийскую медаль после короткой программы

Короткую программу Гуменника можно оценить как хорошую, заявила NEWS.ru серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова. Она предположила, что в случае чистого проката в произвольной спортсмен войдет в топ-6.

«Петр справился с задачей. Не будем забывать, что он выступал первым. Можно только радоваться тому, что он оказался в предпоследней разминке — соперники серьезные. Гуменник изначально не был фаворитом, да и второе-третье место под вопросом», — заявила Леонова.

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Александр Энберт сказал в беседе с NEWS.ru, что россиянину будет тяжело отыграть отставание после короткой программы и побороться за медали. Но это возможно, если спортсмен хорошо исполнит сложный произвольный прокат.

«Гуменнику будет тяжело отыграть такое отставание и побороться за медали. Очень мощная тройка — Илья Малинин, Юма Кагияма, Адам Сяо Хим Фа. Рядом Даниэль Грассль и Михаил Шайдоров. Будет серьезная борьба, но у Петра сильный набор четверных прыжков. По технике у него одна из самых сложных произвольных программ. Если он справится, то все возможно», — заявил Энберт.

Шансы на олимпийскую медаль также имеют итальянец Грассль (четвертое место после короткой программы), выступающий за Казахстан Шайдоров (пятый результат), Ча Джун Хван из Южной Кореи (шестая позиция), француз Кевин Аймоз (седьмое место), американец Эндрю Торгашев (восьмая позиция) и японец Сюн Сато (девятое место).

Илья Малинин Фото: Fabrizio Carabelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто является главным претендентом на золото Олимпиады-2026 в мужском одиночном катании

Малинин лидирует после короткой программы, опережая Кагияму на пять баллов. Если американский фигурист чисто откатает произвольную, то сохранит первое место. Энберт считает, что в произвольной программе Малинин столкнется с серьезной конкуренцией, все будет зависеть от его набора прыжков. В командном турнире он исполнил семь четверных.

«Здесь скорее вопрос стратегический: пойдет он на риск или нет. Если да, то выполнит аксель в четыре с половиной оборота с тройным тулупом, потом все четверные. Если Малинин все исполнит чисто, никто его не обойдет. Если Илья не пойдет на риск и сделает меньше четверных, то другие ребята практически сравняются с ним по техническому набору, хотя он хороший у фигуриста США и, наверное, выше», — сказал Энберт.

