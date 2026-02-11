Леонова оценила шансы Гуменника на медаль после короткой программы на ОИ Леонова: чистая произвольная программа может поднять Гуменника в топ-6

Короткую программу российского фигуриста Петра Гуменника на ОИ-2026 можно оценить как хорошую, заявила NEWS.ru серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова. Она предположила, что чистое выступление в произвольной может поднять спортсмена в топ-6.

Прокат Гуменника можно оценить как хороший, учитывая все сложности, которые были. Петр справился с задачей. Плюс не будем забывать, что он выступал первый. Можно только радоваться тому, что он оказался в предпоследней разминке — соперники серьезные. Гуменник изначально не был фаворитом, да и второе-третье место под вопросом. Думаю, что хороший чистый прокат в произвольной может поднять его в топ-6, — заявила Леонова.

Гуменник занял 12-е место после короткой программы, выступив под первым номером. В индивидуальном турнире на Олимпиаде приняли участие 29 одиночников, а завершение соревнований пришлось на 00:30 по московскому времени. Как отметил директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс, позднее время проведения соревнований является «вечной» проблемой, характерной для всех Игр, и это обусловлено телевизионными трансляциями.

Ранее сообщалось, что для своей короткой программы на Олимпийских играх в Италии Гуменник выбрал композицию «Вальс 1805» Эдгара Акопяна. Судьи поставили ему 86,72 балла. За технику он получил 48,43 балла, а за артистизм — 38,29 балла.