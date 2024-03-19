Зумеры: кто это такие и почему они страдают от «цифрового одиночества»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кто такие зумеры

Z, они же зеты, зумеры и «цифровые люди», — самое многочисленное поколение на планете. Они составляют около трети всего населения Земли. Рассказываем все, что нужно знать про поколение зумеров: какие черты им присущи, чем они отличаются от предшественников и почему молодые люди так подвержены депрессии и выгоранию.

Зумеры и теория поколений

Для начала скажем несколько слов о том, как появилось понятие «зумеры». Его корни уходят к теории поколений Уильяма Штрауса и Нила Хоу. Американские социологи исследовали различия между поколениями и их влияние на ход истории. Результатом их трудов стала книга «Поколения» (1991). Штраус и Хоу разделили общество на четко разграниченные категории, определяемые годом рождения.

Теория Штрауса и Хоу строится вокруг истории американского общества. Однако это не помешало ей стать популярной и прижиться в других странах. В том числе теория поколений пришла в Россию. В результате россиян стали делить на бумеров, иксов, миллениалов и зумеров. О последних мы и поговорим далее.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Поколение зумеров

Когда родилось поколение зумеров

Наиболее распространенное определение Z принадлежит Исследовательскому центру Пью (Вашингтон). Согласно ему, поколение зумеров появилось на свет в промежутке с 1997 по 2012 год.

Впрочем, существуют и иные мнения. Например, российский социолог Вадим Радаев относит к зумерам всех людей, рожденных после 2001 года. А российская школа теории поколений Rugenerations классифицирует зумеров как поколение, рожденное в промежутке между 2003 и 2024 годами.

Сколько лет зумерам в 2024 году

Будем опираться на определение центра Пью. Поколение Z родилось в 1997–2012 годах. Следовательно, в 2024 году зумерам исполняется от 27 до 12 лет.

Отличительные черты поколения зумеров

Чтобы разобраться, кто такие зумеры, достаточно перечислить их отличительные черты. Представителей поколения Z иногда называют плюралистами и центениалами, но чаще всего — «цифровыми аборигенами» (либо более благожелательно — «цифровыми людьми»). И в этом названии как раз таки скрывается главная особенность зумеров.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Отличительные черты зумеров

Детство этого поколения пришлось на период широкого распространения смартфонов, планшетов, компьютеров. За счет этого зумеры с малолетства умеют пользоваться техникой. Это сформировало у них специфические черты:

интерес к технологиям: от инженерии и робототехники до искусственного интеллекта;

цифровую грамотность;

щепетильность по отношению к безопасности персональных данных;

быстрое, но поверхностное считывание большого объема информации.

Отношение к общению и построению межличностных связей — отдельная область, позволяющая определить, кто такие зумеры. У молодежи нет четкого разграничения между живым общением и онлайн-коммуникацией. Многим представителям Z даже проще общаться в Сети, нежели заводить знакомства в повседневной жизни. Многие зумеры находят друзей именно в интернете. Они любят переписываться, не покидая жилище. Это одна из причин, по которым Нил Хоу называет зумеров поколением домоседов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Зумеры

Зумеры не только общаются, но и совершают покупки и зарабатывают онлайн. Они предпочитают удаленный формат работы. При этом они высоко ценят комфорт и самореализацию. Зумеры легко расстаются с рабочим местом, если не удовлетворены предлагаемыми условиями.

Ранний доступ к технологиям и образ жизни онлайн имеют и негативные последствия. «Цифровые люди» — первое поколение, очутившееся в столь бурном и пестром потоке контента. При этом эволюционно человеческий мозг до сих пор не приспособился к такому количеству информации. В результате слабым местом зумеров стала психика. Согласно ряду исследований, поколению Z присущи:

гиперактивность;

рассеянное внимание;

бессонница;

депрессивные состояния вплоть до суицидальных мыслей;

склонность сравнивать себя с другими и низкая самооценка;

хроническое чувство одиночества;

склонность к нездоровой конкуренции;

чувство выгорания.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Поколение Z

Впрочем, зумеры — это не только лишь депрессивные одиночки, коротающие время в Сети. Это также поколение с обостренным чувством социальной справедливости. Они ратуют за равные права и экологию, среди них много активистов. Они с готовностью вступают в полемику и отстаивают свои убеждения.

Зумеров отличает и финансовая грамотность. Они реже совершают покупки, отдавая предпочтение более дорогим, но качественным и экологичным товарам. В целом зумеры гораздо выше ценят впечатления, нежели материальные блага. Они увлекаются искусством и историей, занимаются творчеством и наукой, стремятся получить высшее образование и работать по специальности.

Итак, мы выяснили, кто такие зумеры. Напоследок стоит сделать ремарку: теорию поколений не нужно воспринимать как истину в последней инстанции. Вышеприведенное описание — лишь собирательный образ поколения Z. Естественно, предпочтения, особенности характера и жизненные ориентиры разнятся от человека к человеку и определяются множеством предпосылок, помимо года рождения.

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