В Госдуме допустили повышение возраста молодежи Депутат Бессараб допустила повышение возраста молодежи до 40 лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России в будущем возраст молодежи могут поднять до 38-40 лет, считает депутат Госдумы Светлана Бессараб. Комментируя ситуацию «360», парламентарий подчеркнула, что это связано с вопросом трудовых гарантий, ростом продолжительности жизни и увеличением времени, когда человек остается трудоспособным. Она напомнила, что некоторые регионы уже сейчас повысили возраст молодых специалистов до 40-45 лет по некоторым льготным программам, тем самым улучшив условия труда.

Думаю, ВЦИОМ прав хотя бы в том плане, что в России сегодня растет продолжительность жизни и, соответственно, увеличивается время, когда люди работоспособны и молоды. Не удивлюсь, если со временем утвердят возраст молодежи на уровне 38-40 лет, — пояснила депутат.

Социальный психолог Алексей Рощин тем временем отметил, что у общества совершенно иное представление о молодежи, чем у демографов. При этом он уточнил, что в Средневековье человек в 38 лет уже считался стариком. Психолог уверен, что повышение возраста молодежи связано в первую очередь с тем, чтобы сделать программы социальной поддержки населения более эффективными.

Психолог Дарья Красило ранее заявила, что молодежь боится ответственности из-за того, что современное общество делает людей 20–30 лет инфантильными. Она отметила, что на сознание молодых людей влияет большое количество факторов: экономическая ситуация, многоступенчатость образования и недоступность жилья.