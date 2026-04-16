Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 17:23

Шесть украинских беспилотников атаковали российский регион

Богомаз: средства ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ в Брянской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, никто из мирных жителей не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожены шесть вражеских БПЛА самолетного типа, — написал Богомаз.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что двое мирных жителей пострадали в Белгородском и Грайворонском округах в результате атак украинских беспилотников. Одному из них медики диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги, второй — баротравму и слепые осколочные ранения ног.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 16 апреля средствами ПВО в городе были уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В результате атаки никто не пострадал, однако в двух частных домах в Балаклавском районе были повреждены окна.

Регионы
Россия
Брянская область
атаки ВСУ
