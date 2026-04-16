Шесть украинских беспилотников атаковали российский регион

Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников Вооруженных сил Украины в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, никто из мирных жителей не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны РФ уничтожены шесть вражеских БПЛА самолетного типа, — написал Богомаз.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что двое мирных жителей пострадали в Белгородском и Грайворонском округах в результате атак украинских беспилотников. Одному из них медики диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения грудной клетки, руки и ноги, второй — баротравму и слепые осколочные ранения ног.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ночь на 16 апреля средствами ПВО в городе были уничтожены 19 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. В результате атаки никто не пострадал, однако в двух частных домах в Балаклавском районе были повреждены окна.