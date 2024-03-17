Школьница устроила пожар на избирательном участке SHOT: 13-летняя девочка подожгла скатерть на избирательном участке в Краснодаре

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Краснодаре 13-летняя школьница подожгла скатерть на избирательном участке, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, с семиклассницей теперь общаются правоохранители. Инцидент произошел накануне вечером в школе № 108 в микрорайоне Новознаменском.

Отмечается, что девочка пришла в учебное заведение с розжигом и спичками. Она успела поджечь скатерть на парте избирательной комиссии. Возгорание быстро потушили своими силами, при этом бюллетени остались целы, участок продолжил работать в штатном режиме. Мотивы подростка выясняются, полиция изучает ее переписки в телефоне. Раньше школьница на учете не состояла.

Ранее мошенники с Украины обманным путем выманили у ветерана специальной военной операции Кирилла Сидорова 3 млн рублей, за возврат которых попытались принудить его залить зеленкой урну с бюллетенями на одном из избирательных участков в Горловке. Мужчина на провокацию не повелся и обратился в правоохранительные органы.

До этого пенсионерка вылила жидкость зеленого цвета в урну с бюллетенями на избирательном участке в Зеленоградске под Калининградом. По информации избиркома, документы не получили серьезных повреждений и после экспертизы будут учтены в голосовании.