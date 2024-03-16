В российском регионе пенсионерка пыталась испортить бюллетени Под Калининградом пенсионерка вылила зеленку в урну с бюллетенями

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пенсионерка вылила жидкость зеленого цвета в урну с бюллетенями на избирательном участке в Зеленоградске под Калининградом, сообщает администрация города в своем Telegram-канале. Отмечается, что женщина задержана. По информации избиркома, находящиеся в урне бюллетени не получили серьезных повреждений и после экспертизы будут учтены в голосовании.

Гражданка пенсионного возраста вылила в урну с бюллетенями окрашивающую жидкость зеленого цвета. Женщина, совершившая правонарушение, оперативно задержана сотрудниками полиции, дежурящими на участке. Все необходимые службы уведомлены, — говорится в сообщении.

Жительница города Когалым Ханты-Мансийского автономного округа попыталась поджечь стационарный ящик для голосования. Ее задержали, возгорание оперативно ликвидировали. Бюллетени и оборудование не повреждены.

Ранее зампред Центризбиркома РФ Николай Булаев призвал усилить охрану урн с бюллетенями на выборных участках. В двух регионах злоумышленники испортили урны, влив в них чернила, заявил он. Подобный инцидент также произошел на одном из участков в Москве, где женщина вылила в урну краску. По данным Общественной палаты, такие случаи выявлены и в Ростовской области.