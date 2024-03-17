Украинские мошенники пытались заставить ветерана СВО испортить бюллетени УФСБ: мошенники с Украины принуждали ветерана СВО залить бюллетени зеленкой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мошенники с Украины обманным путем выманили у ветерана специальной военной операции Кирилла Сидорова 3 млн рублей, за возврат которых попытались принудить его залить зеленкой урну с бюллетенями на одном из избирательных участков в Горловке, передали ТАСС в пресс-службе УФСБ по ДНР. По их информации, мужчина на провокацию не повелся и обратился в правоохранительные органы.

Раненый ветеран СВО Кирилл Сидоров из Горловки рассказал, как украинские кол-центры обманным путем украли у него 3 млн рублей и заставляли залить зеленкой урну для голосования в обмен на возврат украденной суммы, — уточнили в пресс-службе.

Крупную сумму Сидорову выплатили за ранение во время спецоперации. Мошенники начали звонить ему и представляться сначала сотрудниками сотового оператора, затем Центрального банка.

Сыграли на моем страхе, на моем волнении, сказали, что нужно найти банкомат, чтобы при снятии денег мошенники не смогли перехватить средства, — отметил ветеран, добавив, что в течение нескольких дней перевел деньги на указанный счет.

После этого мужчине вновь позвонили и сказали купить спортивную бутылку с узким горлышком, налить туда воду и зеленку, прийти на свой избирательный участок и испортить бюллетени. Взамен мошенники пообещали вернуть всю переведенную сумму. После этого ветеран СВО обратился в полицию.

Я понимаю, что это уголовная ответственность, я смотрю новости, сколько таких историй с зеленкой, поджогами, — подчеркнул он.

Ранее пенсионерка вылила жидкость зеленого цвета в урну с бюллетенями на избирательном участке в Зеленоградске под Калининградом, информировала администрация города. По информации избиркома, документы не получили серьезных повреждений и после экспертизы будут учтены в голосовании.