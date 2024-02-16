Что значит «скуф» и при чем тут «Двач» и мужчины за тридцать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Скуф

Сетевой сленг постоянно пополняется новыми определениями, и далеко не все из них имеют нейтральную коннотацию. К завирусившимся в последние годы терминам относится слово «скуф». Разбираемся, что это значит, как мем связан с имиджбордами и кого принято называть скуфами.

«Скуф» — это сленг?

Чтобы дать определение «скуфу», необходимо обратиться к предыстории мема. «Скуф» — это сленг, пришедший в «верхний» интернет прямиком с имиджборда «Двач». Слово происходит от фамилии Алексея Скуфьина, модератора политической доски на «Дваче», известной как «po» и «политач».

Скуфьин привлек внимание пользователей многочисленными консервативными постами, посвященными крымскому вопросу, отношениям России и Украины и другим острым темам. Уже тогда, в 2018 году, он стал звездой «Двача». Популярность Скуфьева достигла пика благодаря спору с украинским юзером Треуголом. Дискуссия оказалась настолько жаркой, что Скуфьев, не выдержав, записал двухминутный видеоответ оппоненту.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Мем «Скуф»

Ролик с полным лысеющим мужчиной позабавил двачеров, и те начали травлю Скуфьева. Вскоре социальные сети, адрес и фотографии Алексея оказались в общем доступе. В конце концов мужчина — то ли по собственному желанию, то ли будучи заблокированным — пропал с «Двача». (Он не давал о себе знать вплоть до 2023 года, когда на YouТube неожиданно вышло часовое интервью со Скуфьиным.)

Исчезновение Скуфьина не помешало пользователям «Двача» регулярно вспоминать мужчину и продолжать генерировать мемы. В конце концов его фамилия, сократившаяся до слова «скуф», стала нарицательной. Так и появился мем «Скуф». Примерно в 2021 году он вышел за пределы имиджборда и стал достоянием «верхнего» интернета.

Скуф: значение слова

Со временем значение слова «скуф» расширилось, и за «скуфами» закрепились конкретные характеристики. Сегодня «скуф» — это человек (практически всегда мужчина, но встречаются и «скуфыни») старше 30 лет. Он ведет нездоровый образ жизни, склонен к алкоголизму. Скуф не следит за внешностью, поэтому всегда выглядит неопрятно, не снимает заношенную одежду. Он склонен к полноте и раннему облысению.

Скуф несчастлив в семье и работает на низкооплачиваемой должности. Собственную нереализованность он компенсирует спорами в интернете. Чаще всего скуф придерживается радикальных консервативных взглядов, которые готов яростно отстаивать. Он не умеет мыслить критически и даже не пытается вникнуть в аргументы оппонента.

Таким образом, мем «Скуф» имеет ярко выраженную негативную коннотацию. Однако это не мешает пользователям Сети использовать его иронично, в том числе называя скуфами самих себя.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Скуф и альтушка

Скуф и альтушка: как они связаны?

В паре со «скуфом» часто идет другой мем — «альтушка». Так в интернете называют заядлых пользовательниц соцсетей — молодых девушек, придерживающихся неформального стиля в одежде. Их можно узнать по выкрашенным в неестественные цвета волосам, яркому макияжу с акцентными стрелками, обилию аксессуаров.

Альтушки почти всегда либерально настроены, ратуют за свободу самовыражения, однако сами непреклонно следуют трендам и едва отличимы друг от друга. Они романтизируют страдания, нередко приписывают себе психические заболевания. Подробнее о том, как вычислить альтушку, читайте в нашей статье.

Противоположности притягиваются, и скуф и альтушка стали неразлучной парой. Это произошло благодаря мему «Альтушка с „Госуслуг“». Он завирусился вместе с картинками, изображающими неопрятных мужчин со спутницами-неформалками. Мужчины якобы «получили» девушек, оставив заявку на государственном портале. Так в Сети стали появляться гайды по «оформлению альтушек» онлайн, тематические видеоролики, песни, а в будущем даже планируется инди-видеоигра.

Мы разобрались с тем, что значит «скуф». Оскорбительный термин быстро нашел свое место в сетевом сленге, встав в ряд с «чечиками», «тюбиками», «штрихами» и другими нелестными определениями для разных типов мужчин.

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