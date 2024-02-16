Пропал родственник автора YouTube-канала «Топлес» Блогер Ян Топлес сообщил о пропаже шурина в Новосибирске

Фото: Социальные сети

Ян Топлес

В Новосибирске пропал брат супруги автора канала «Топлес» на YouTube Яна Топлеса, о чем блогер сообщил на странице в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, в последний раз его 29-летний шурин Анатолий выходил на связь 9 февраля.

Друзья, особенно те, кто из Новосибирска, нужна ваша помощь! Пропал брат моей жены. Последний раз выходил на связь по телефону в пятницу 9 февраля в 9 вечера. Рост примерно 170, голубые глаза, русые короткие волосы, на шее и груди большая татуировка, — написал Топлес.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, родственника Топлеса видели в последний раз в барбершопе. Ему стало плохо во время стрижки, работники заведения сразу вызвали скорую помощь. Однако спустя час вызов отменили, и мужчина ушел.

Ранее сообщалось, что в Москве пропал шеф-повар отеля Ritz-Carlton из Аргентины Мартин Реппето. С заявлением в правоохранительные органы обратилась его супруга. Шеф-повар не проживает с женой около полугода, но регулярно поддерживает с ней связь по телефону. Однако, по словам женщины, Реппето перестал звонить и брать трубки с конца января. Сотрудники полиции начали проверку, ведутся поиски.