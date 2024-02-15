Пропал шеф-повар московского отеля Ritz-Carlton Mash: в Москве пропал шеф-повар отеля Ritz-Carlton из Аргентины Реппето

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве пропал шеф-повар отеля Ritz-Carlton из Аргентины Мартин Реппето, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, с заявлением в полицию обратилась супруга мужчины.

Как передает канал, шеф-повар не проживает с женой около полугода, но регулярно поддерживает с ней связь по телефону. По ее словам, Реппето перестал звонить и брать трубки с конца января. Сотрудники полиции начали проверку.

Ранее в Московской области пропал 50-летний рэп-исполнитель Сергей Булавинцев, выступавший под псевдонимом Sir-J, который стоял у истоков отечественного рэпа. Мужчина исчез после пожара в собственном доме в Расторгуево. Позднее в здании были обнаружены неопознанные сгоревшие останки. Проведенная экспертиза показала, что они принадлежат пропавшему музыканту.

До этого в Красноярске бесследно пропал баскетболист «Барнаула» и бывший игрок молодежной команды ЦСКА Антон Петухов. 20-летний спортсмен вышел из дома в ночь на 30 декабря 2023 года и больше не выходил на связь. Позднее по видеозаписям с камер было установлено, что баскетболист упал в реку Енисей с моста. Спортсмен числится пропавшим без вести, его поиски продолжаются.