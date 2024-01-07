Один из первых российских рэперов Sir-J пропал в Подмосковье Baza: рэпер Sir-J пропал в Подмосковье после пожара в своем доме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Подмосковье пропал 50-летний рэп-исполнитель Сергей Булавинцев, известный как Sir-J, который стоял у истоков отечественного рэпа, передает Telegram-канал Baza. По его данным, мужчина исчез после пожара в собственном доме в Расторгуево.

Как пишет канал, 30 декабря Булавинцев после пожара сел в электричку в сторону Подмосковья, после чего больше его никто не видел. Сведения о рэпере передали в поисковый отряд «Лиза Алерт», однако о местонахождении Sir-J до сих пор ничего не известно.

Булавинцева называют «рэп-ветераном», он начал записывать треки в начале 90-х. Мужчина был участником групп Bust A.S!, D.O.B., D.O.B. Community, а также продюсировал треки групп Nonamerz, Ю.Г. и «Многоточие».

В ноябре в столичном парке «Лосиный остров» молодой человек пропал после ссоры с девушкой. Перед тем как исчезнуть, 23-летний парень оставил записку, к его поискам приступили волонтеры добровольческого общественного объединения «Лиза Алерт» с помощью собаки и квадрокоптера. Отмечалось, что раздор между влюбленными произошел накануне вечером во время прогулки по парку, после этого парень отключил телефон и к часу ночи вовсе перестал выходить на связь. Днем 25 ноября возле парка обнаружили его рабочий автомобиль с запиской внутри.