Появились подробности пропажи российского баскетболиста в Красноярске Пропавший баскетболист «Барнаула» Петухов упал с моста в Красноярске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пропавший баскетболист «Барнаула» Антон Петухов упал с моста в Красноярске, сообщается в группе «Поиск пропавших детей» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на заявление МВД России. Ведутся поиски тела спортсмена, планируется обследовать дно, поверхности реки Енисей, а также проток.

При проведении комплекса оперативно-разыскных мероприятий <...> по видеозаписям было установлено, что разыскиваемый молодой человек упал в реку Енисей с Октябрьского моста, — сказано в публикации группы.

Ранее Telegram-канал «Mash» сообщил, что в Красноярске пропавшего 20-летнего баскетболиста команды «Барнаул» ищут с помощью подводных дронов. Поиски идут уже пятые сутки. На данный момент спортсмена ищут волонтеры, сотрудники полиции, а также друзья и родные пропавшего. Они осматривают прибрежную зону, береговую линию и сам остров с применением беспилотников, также обходят овраги и колодцы.

Петухов в ночь на 30 декабря ушел из дома и перестал выходить на связь. Предположительно, он мог утонуть. Спортсмен выступал за московский клуб «ЦСКА-Юниор» с 2020 по 2023 год. В его составе он завоевал титул чемпиона Единой молодежной лиги ВТБ.