Пропавшего в Красноярске баскетболиста ищут с помощью беспилотников «Mash»: в Красноярске к поискам баскетболиста Петухова привлекли дроны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Красноярске пропавшего 20-летнего баскетболиста команды «Барнаул» Антона Петухова ищут с помощью подводных дронов, сообщил Telegram-канал «Mash». По данным канала, поиски идут уже пятые сутки.

На данный момент спортсмена ищут волонтеры, сотрудники полиции, а также друзья и родные пропавшего. Они осматривают прибрежную зону, береговую линию с помощью подводного дрона, сам остров с применением беспилотников, также обходят овраги и колодцы.

Как сообщалось, Петухов в ночь на 30 декабря ушел из дома и перестал выходить на связь. Предположительно, он мог утонуть. Спортсмен выступал за московский клуб «ЦСКА-Юниор» с 2020 по 2023 год. В его составе он завоевал титул чемпиона Единой молодежной лиги ВТБ.

Ранее двое мужчин из Иркутской области ушли на охоту в сентябре и не вернулись. Они планировали прибыть домой в последних числах декабря, однако до сих пор связь с ними установить не удалось. В полицию обратилась мать старшего из пропавших.

Между тем в Москве задержали мужчину, который считался пропавшим без вести. До этого волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» два месяца безуспешно искали мужчину в Тверской области, не зная, что он в федеральном розыске. При этом в волонтерской ориентировке было указано, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Поиски велись с 5 ноября. Мужчину подозревают в убийстве. Его задержали на улице Кожевнической в районе Замоскворечье.