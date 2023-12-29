Разыскиваемый волонтерами мужчина скрывался от следствия В Москве задержан подозреваемый в убийстве, которого искали волонтеры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве по подозрению в убийстве задержан житель Вышнего Волочка Тверской области 36-летний Дмитрий Туев, которого считали пропавшим без вести, передает Telegram-канал SHOT. До этого волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» два месяца безуспешно искали мужчину в Тверской области, не зная, что он в федеральном розыске.

При этом в волонтерской ориентировке было указано, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Поиски велись с 5 ноября.

В отношении мужчины заведено уголовное дело по статье об убийстве. Задержали Туева на улице Кожевнической в районе Замоскворечье. В отряде «Сова» лишь отметили, что найденный мужчина жив. Подробности разбирательства в отношении него не раскрываются.

Ранее сообщалось, что мужчина, которого подозревают в расправе над 25-летней девушкой в Москве, в прошлом был судим за двойное убийство и направлен в психлечебницу. Он провел в учреждении 13 лет и недавно вышел на свободу. При этом известно, что убитые девушки оказывали интимные услуги. Преступник зарезал двух женщин в Санкт-Петербурге и ограбил их.