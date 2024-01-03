Бывший баскетболист молодежного ЦСКА пропал без вести Бывший баскетболист молодежного ЦСКА Антон Петухов пропал в Красноярске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Красноярске бесследно пропал баскетболист «Барнаула» и бывший игрок молодежной команды ЦСКА Антон Петухов, сообщила пресс-служба клуба. 20-летний спортсмен вышел из дома в ночь на 30 декабря и больше не выходил на связь.

Обстоятельства пропажи: 30.12.2023 г. в 03:30 ушел из дома по адресу: г. Красноярск, ул. 78-й Добровольческой бригады, д. 4. Приметы: рост 205 см, среднего телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. Особые приметы: родинка на правой щеке, черная тату на левом предплечье с изображением Джокера, — говорится в сообщении.

Петухов выступал за московский клуб «ЦСКА-Юниор» с 2020 по 2023 год. В его составе он завоевал титул чемпиона Единой молодежной лиги ВТБ. Летом этого года он перешел в команду «Барнаул», за которую в текущем сезоне Суперлиги провел шесть матчей.

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