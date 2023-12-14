Житель Свердловской области пропал с двухлетней дочерью Жителя Первоуральска заподозрили в похищении двухлетней дочери

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Сотрудники службы судебных приставов Свердловской области ищут двухлетнюю девочку, предположительно, похищенную собственным отцом, сообщили в пресс-службе ведомства. По ее данным, мужчина должен был передать девочку ее матери по решению суда, однако в настоящее время ее местоположение неизвестно. В службе предполагают, что он может скрывать ее от приставов.

Представители ведомства отмечают, что двухлетний ребенок был объявлен в исполнительный розыск. По имеющейся у службы информации, девочка не посещает детский сад и медицинские учреждения. Жителей Свердловской области просят обратиться в службу судебных приставов и сообщить им любую информацию, которая может помочь найти ребенка.

Как сообщалось ранее, в Заднепровском районе Смоленска пропал без вести 13-летний подросток. По данным регионального управления Следственного комитета России, он ушел гулять еще 9 декабря и исчез. Мальчик был одет в темные куртку, штаны и высокие сапоги. В городе объявлены масштабные поисковые мероприятия, в них принимают участие сотрудники СК РФ, Министерства внутренних дел России, а также добровольцы из поисково-спасательного отряда «Сальвар». Полицейские возбудили уголовное дело по статье об убийстве, чтобы облегчить поиски.