Пропавшего без вести подростка пятый день ищут в Смоленске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов и добровольцы пятый день ищут пропавшего без вести 13-летнего подростка в Заднепровском районе Смоленска, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. По данным ведомства, ребенок около 10:00 9 декабря ушел гулять и исчез.

Вечером 9 декабря текущего года бабушка мальчика обратилась в правоохранительные органы и сообщила о его безвестном исчезновении. Около 10 утра ребенок ушел из дома гулять, о его местонахождении до настоящего времени ничего не известно, — говорится в сообщении.

Мальчик был одет в темные курточку, штаны и высокие сапоги. Рост школьника 160 сантиметров, среднее телосложение, волосы темно-русого цвета и карие глаза.

Организованы масштабные поисковые мероприятия, в которых задействованы сотрудники Следственного комитета России, Министерства внутренних дел и добровольцы ПСО «Сальвар». Следователи проверяют все версии произошедшего, допрашиваются родственники ребенка, устанавливаются свидетели и очевидцы. Полицейские возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

В то же время правоохранители выясняют, в каких условиях жил и воспитывался ребенок в семье. Ход расследования находится на личном контроле руководителя СУ СК по области.

Ранее иркутского пятиклассника нашли на третий день после того, как он пропал после похода в кино. 11-летнего мальчика нашли здоровым, все это время он находился у друзей.