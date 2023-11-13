Пятиклассник пошел в кино и нашелся через три дня Babr Mash: 11-летнего мальчика нашли в Иркутске после трех дней поисков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иркутского пятиклассника нашли на третий день после того, как он пропал после похода в кино, пишет Telegram-канал Babr Mash. По его данным, 11-летний мальчик в порядке, все это время он находился у друзей.

О передвижениях школьника было известно лишь то, что в субботу, 11 ноября, он с товарищем пошел в местный кинотеатр, а потом уехал домой на такси. Водитель рассказал полицейским, что доставил несовершеннолетнего в один из районов города.

Региональное ГУ МВД распространяло ориентировки на ребенка. Сообщалось, во что был одет мальчик, а также его приметы. Граждан просили сообщать любую информацию о местонахождении потерявшегося.

Ранее двое суток искали братьев 11 и 13 лет, которые сбежали из дома в Подмосковье, боясь реакции родителей на полученные двойки и потерянный телефон. Оперативники проверяли квартиры всех их одноклассников, однако вовремя не учли, что ребята пришли в гости к сверстнице, с которой на тот момент не общались около полугода. Мать мальчиков уверена, что своим поступком дети хотели ее «воспитать». Известно, что семья является благополучной, на учете не состоит.

В середине сентября во Владимирской области пропали трое детей. Найти несовершеннолетних помогли сотрудники железной дороги, которые увидели их на станции в соседней области. Жизни и здоровью ребят ничего не угрожало.