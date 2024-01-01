Два охотника из Иркутской области пропали в лесу три месяца назад

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое мужчин из Иркутской области ушли на охоту в сентябре прошлого года и не вернулись, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону. Они планировали прибыть домой в последних числах декабря, однако до сих пор связь с ними установить не удалось. В полицию обратилась мать старшего из пропавших.

Со слов заявительницы, ее 61-летний сын Виктор Николаевич Мищенко и 37-летний внук Семен Викторович Мищенко отправились на территорию охотугодия в районе реки Чечуй в конце сентября прошлого года. Мужчины планировали вернуться домой в последние числа декабря 2023 года, однако на связь по настоящее время не выходили, — говорится в сообщении.

Ранее в Москве задержали мужчину, который считался пропавшим без вести. До этого волонтеры поисково-спасательного отряда «Сова» два месяца безуспешно искали мужчину в Тверской области, не зная, что он в федеральном розыске. При этом в волонтерской ориентировке было указано, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Поиски велись с 5 ноября. Мужчину подозревают в убийстве. Его задержали на улице Кожевнической в районе Замоскворечье.