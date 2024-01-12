Стало известно о гибели пропавшего без вести рэпера Sir-J SHOT: рэпер Sir-J погиб в пожаре в Подмосковье

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Рэпер Сергей Булавинцев, также известный как Sir-J, погиб в результате пожара, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники. По данным канала, экспертиза подтвердила, что неопознанные останки, обнаруженные в сгоревшем загородном доме в подмосковном Расторгуево, принадлежат рэп-исполнителю. Официального подтверждения данной информации пока нет.

Источники SHOT утверждают, что 29 декабря рэпер вернулся в Подмосковье из Калининграда, где проходил его концерт. После этого он не выходил из своей дачи в Расторгуево. Позднее в здании произошел пожар. Изначально предполагалось, что в результате происшествия никто не пострадал, однако родственники Булавинцева заявили, что он пропал без вести и не выходил на связь. При повторном осмотре сгоревшего здания были найдены останки неизвестного человека. По предварительным данным, они принадлежат артисту.

Участник группы «Семь Западных Ветров» ранее подтвердил информацию о том, что за день до своего исчезновения Булавинцев давал концерт в Калининграде. По его словам, у артиста было хорошее настроение, он демонстрировал адекватное поведение. После того как он вернулся домой, рэпер отправил сообщение знакомому. В нем он отметил, что «наконец приехал домой и ложится спать».