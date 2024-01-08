Появились детали жизни рэпера Sir-J до его исчезновения «Газета.Ru»: за пару дней до исчезновения рэпер Sir-J выступил в Калининграде

Фото: Potapum 2891/CC BY-SA 4.0/wikipedia/commons

Sir-J (Сергей Булавинцев)

Рэпер Sir-J (Сергей Булавинцев) за пару дней до своего исчезновения в Подмосковье выступил в Калининграде, рассказал «Газете.Ru» участник группы «Семь Западных Ветров» Владимир. Он уточнил, что музыкант не делился с коллегами планами об отъезде.

Он выступал у нас в Калининграде (в составе D.O.B. Community. — NEWS.ru). Поведение у Сергея было адекватное, настрой хороший. По поводу куда-либо уехать разговоров не было. Три дня они здесь пробыли, все было отлично. Как Сергей приехал домой, 29 декабря, он отписал участнику нашей группы, что наконец дома и ложится спать. Это было 23:45 по Москве, — сказал собеседник издания.

Ранее стало известно, что после пожара в собственном доме в Расторгуево 30 декабря Sir-J сел в электричку в сторону Подмосковья, после чего больше его никто не видел. Сведения о рэпере передали в поисковый отряд «ЛизаАлерт», которые до сих пор пытаются разыскать музыканта.

Булавинцева называют рэп-ветераном, он начал записывать треки в начале 90-х. Мужчина был участником групп Bust A.S!, D.O.B., D.O.B. Community, а также продюсировал треки групп Nonamerz, Ю.Г. и «Многоточие». Слушатели также знают его по песням «Хм (Новогоднее поздравление)», «Гори-гори ясно», «Подполье андеграунда» и другим.