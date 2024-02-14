Движение по Крымскому мосту возобновили Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено, говорится в Telegram-канале об оперативной обстановке на объекте. Решение было принято через 30 минут после приостановки.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, — говорится в сообщении.

В 02:12 мск пресс-служба центра оперативной информации по Крымскому мосту сообщила о временном перекрытии движения автотранспорта. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Крымский мост нужно беречь как зеницу ока после угроз командующего ВМС Украины вице-адмирала Алексея Неижпапы нанести новый удар по объекту. Парламентарий добавил, что спецслужбы Украины не собираются отказываться от планов вывести сооружение из строя.

Неижпапа заявлял, что «Крымский мост не достоит» до конца 2024 года. При этом он утвердительно ответил на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), что объект можно считать «потенциально покойником». Военнослужащий добавил, что у него есть соответствующий план действий.