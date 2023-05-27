Россиянам объяснили, почему не стоит ввязываться в интернет-споры Психолог Булгакова: интернет-споры вызывают те же негативные эмоции, что и живая дискуссия

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Споры на интернет-форумах в комментариях к различным постам могут быть вредными для психологического здоровья, рассказала NEWS.ru психолог Екатерина Булгакова. Она отметила, что онлайн-дискуссии так же энергозатратны, как и живые.

То, что спор в Сети, не значит, что он нереален: негативные эмоции и энергозатраты одинаковы. Надо понимать, для чего вы оставляете комментарии в Сети. Спор с незнакомым человеком на любую тему ради того, чтобы самоутвердиться, это заведомо проигрыш, это вредно для психологического здоровья, — подчеркнула эксперт.

По ее словам, люди устроены так, что если они пишут о чем-то, что им важно, то любой сторонний комментарий и попытка развязать дискуссию воспринимаются как личный выпад и обида.

Если споры в Сети становятся для вас самоцелью, они могут превратиться в бегство от реальных проблем и даже вызвать зависимость. Интернет-спор может быть эффективен, только если вы знаете оппонента лично. Тогда в споре может родиться истина. Но и тут есть промашки. У оппонента может быть плохое настроение, или вы рискуете затронуть больную тему, привести неудачный пример, — резюмировала Булгакова.

Ранее психолог Евгения Пименова рассказала о том, какую функцию выполняют сплетни. Она предположила, что сплетни являются способом справиться с социальной тревогой: неизвестность пугает, и многие стремятся разузнать о малознакомых людях побольше при помощи других людей. Кроме того, сама по себе возможность разделить свои переживания с другим человеком снижает уровень внутреннего напряжения независимо от того, идет ли речь о положительных или отрицательных эмоциях. Также сплетни помогают справиться с чувством одиночества, неуверенности в себе и неудовлетворенностью собственной жизнью.