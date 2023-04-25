Психолог объяснила, почему люди любят сплетничать Психолог Пименова: люди сплетничают из-за чувства одиночества и неуверенности в себе

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Люди любят сплетничать из-за чувства одиночества и неуверенности в себе, а также из-за неудовлетворенности жизнью, рассказала NEWS.ru психолог Евгения Пименова. Она отметила, что «разговоры за спиной» становятся способом самоутвердиться за счет других.

Сплетни помогают нам справиться с чувством одиночества, неуверенности в себе, неудовлетворенностью жизнью, ведь с психологической точки зрения, объединение с другим на почве ваших похожих чувств по отношению к каким-то событиям или людям — самое крепкое. Еще одна функция сплетен — это удовлетворение потребности в безопасности. То есть при помощи сплетен мы можем узнать, кто нас окружает, может ли этот человек навредить, — добавила эксперт.

По ее словам, сплетни являются способом справиться с социальной тревогой: неизвестность пугает, и многие стремятся разузнать о малознакомых людях побольше при помощи других людей. Кроме того, сама по себе возможность разделить свои переживания с другим человеком снижает уровень внутреннего напряжения независимо от того, идет ли речь о положительных или отрицательных эмоциях.

Ранее психолог Михаил Хорс рассказал «Радио 1», что в праздники и выходные лучше отказаться от злоупотребления алкоголем, так как спиртосодержащие напитки воздействуют на нервную систему как депрессант и нагружают ее. Он уточнил, что человек будет быстрее уставать, если станет выпивать в выходные, а также не будет чувствовать себя отдохнувшим в начале недели.