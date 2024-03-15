Хинштейн призвал привлекать к ответственности за репосты в соцсетях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Хинштейн

За репосты в соцсетях необходимо привлекать к ответственности, написал в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он подчеркнул: публикуя у себя на странице какую-либо информацию, человек несет за не ответственность.

Привлекать ли к ответственности за репост в соцсетях? Я считаю, что да. Публикуя у себя на странице информацию, ты за неё берешь ответственность. Взял ответственность — отвечай, — написал Хинштейн.

Он подчеркнул, что неважно, что человек — не первоисточник, если он разместил у себя эту информацию, то отвечает за ее содержание.

Ранее Хинштейн заявил, что работу «Википедии» можно ограничить в России лишь в том случае, если полноценной интернет-энциклопедией станет ее русский аналог — «Рувики». Он подчеркнул, что в этом вопросе следует придерживаться принципа: «прежде чем что-то отобрать, надо дать достойную замену».

Помощник президента РФ Владимир Мединский на заседании Российского общества «Знание» сообщил, что портал «Знание. Вики» можно заполнить статьями из «Википедии», чтобы «не плодить сущности». По его словам, создателям российской онлайн-энциклопедии будет легче агрегировать чужой контент, чем созидать его с нуля.