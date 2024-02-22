Модный интерьер 2024 года: фактуры, многофункциональность, «тихая роскошь»

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Модные интерьеры — 2024

С наступившим годом эксперименты со стилями, материалами и цветами пришли не только на подиумы, но и в жилые дома. Скандинавский белый и черный металл в стиле «лофт» остались в прошлом. Тренды в дизайне интерьера охватывают широкий спектр от ретро-максимализма до приглушенных цветов и природных текстур. Рассказываем, как создать модный интерьер в 2024 году и какие тенденции останутся с нами еще надолго.

От 80-х к «тихой роскоши»: модные дизайны интерьера

В ответ на тренд old money в одежде в интерьер пришла мода на quiet luxury — в буквальном переводе «тихая роскошь». Отличительная черта этого тренда — создание визуального «богатства без усилий». Лепнина и кресла с резными ножками — это уже давно моветон. Трендом в интерьере стали качественная, долго служащая мебель и натуральные износостойкие материалы: лен, бархат, дерево, камень.

«Тихая роскошь» подразумевает отсутствие или минимизацию акцентов, преобладание матовых поверхностей над глянцевыми, единообразие в оформлении комнаты. Столь популярный минимализм стал сложнее: холодный белый сменился теплыми оттенками, открытые пустые пространства — ненавязчивой многослойностью. Трендом в интерьере признаны нейтральные оттенки, натуральная текстура дорогих материалов, плавность форм.

Но модные дизайны интерьера не ограничиваются «тихой роскошью». С quiet luxury соседствует совершенно не похожий на нее тренд — максимализм, или «дофаминовый интерьер». В данном случае работает принцип «больше — лучше». Максималистичный модный интерьер — это:

сочетание фактур;

эксперименты с цветами и принтами;

обилие акцентных предметов декора;

многослойность.

Элементы пространства объединены исключительно предпочтениями владельцев.

Тем временем дизайнеры продолжают вдохновляться идеями предшественников. И в 2024 году трендом в интерьере стал стиль 80-х. Он предполагает сочетание голографических элементов, напоминающих диско-шар и CD-диски, и текстуры дерева. В моду вернулись бамбуковая кисея на двери и деревянная облицовка стен.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Тренды в интерьере

Тренды в дизайне интерьера в 2024 году

В 2024 году тренды в дизайне интерьера преимущественно состоят из экспериментальных сочетаний. Гладкие стены сменились объемными фактурами. Теперь в качестве украшения можно использовать прогрунтованный холст или ковер, имитирующий овечью шерсть.

А вот контрастов и острых углов стоит избегать. Трендом в интерьере стали обтекаемые формы — даже в случае с гофрированными настенными рейками. Предмет нетипичной геометрической формы — плюшевое кресло, крупная люстра, зеркала в необычных рамах, декоративные фигуры из стекла — добавит искру в спокойный, сдержанный интерьер.

Сразу два тренда — экологичность и «тихая роскошь» — ввели в моду натуральные долговечные материалы. Дерево, камень и плотные ткани не только долго прослужат, но и создадут приятную фактуру. А привнести в интерьер разнообразие удастся с помощью актуальных принтов — широкой полоски и шахматной клетки. Неконтрастная плитка, стеганные покрывала, полосатое постельное белье помогут без лишних усилий создать модный интерьер.

Наконец, нельзя не сказать, что в 2024 году трендом стали приглушенные тона и визуальное «углубление» пространства. Если совсем недавно стены выкрашивались в светлые цвета для иллюзорного увеличения помещения, то теперь в моду вошли темные потолки и стены: серые, коричневые, зеленые. Их назначение — сделать комнату компактнее и уютнее.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Тренды в интерьере — 2024

Тренды цветов в интерьере

Тренды цветов в интерьере напрямую связаны со стилями оформления помещения. Для «тихой роскоши» и эко-стиля характерны теплые неброские оттенки, в особенности коричневые, имитирующие дерево. С ними соседствуют оливковый, темно-синий и «каменный» — темно-серый.

Тенденция к созданию уюта привела к тому, что в моду вошли нежные оттенки — светло-розовый, абрикосовый, персиковый. Они визуально «согревают» пространство. Это касается не только материалов для облицовки помещения, но и предметов мебели. К примеру, аксессуары из металла все так же являются неотъемлемой частью модного интерьера. Но теперь «лофтовый» черный сменился позолотой и светлым матовым серебром.

А вот максималисты могут не задумываться о модных цветах в интерьере. В этом случае, как уже было отмечено, правил не существует. «Дофаминовый стиль» позволяет сочетать барби-розовый, оранжевый, черный, бронзу, бирюзу и любые другие оттенки. А вместе с ними и любые паттерны и фактуры.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Модные дизайны интерьера

Функциональность и зонирование как тренд в интерьере

Говоря о том, какой интерьер в тренде в 2024 году, стоит выделить тенденцию к созданию многофункциональных зонированных пространств. Помещения стали более компактными. И вместе с этим в моду вошли мебель-трансформер, скрытые системы хранения и органайзеры.

Многофункциональность идет в ногу с прогрессом. Технологии продолжают интегрироваться в быт. Системы вроде умного дома, реагирующие на голос устройства, бытовые приборы, управляемые через смартфон, — все это остается неотъемлемой частью современного жилища.

Наконец, просторные студии сменились зонированными комнатами. Трендом стало разделение помещения на функциональные зоны, имеющие конкретное назначение. Для разделения комнаты используются декоративные деревянные перегородки, книжные стеллажи и даже шторы из актуальных фактурных тканей.

Итак, мы перечислили ведущие интерьерные тренды в 2024 году. Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что fast fashion стала моветоном. Теперь при обустраивании пространства стоит отдать предпочтение более дорогим, но качественным и долговечным, прочным и экологичным материалам. А вот как именно стилизовать их — каждый решает сам. Тренды приходят и уходят, поэтому в приоритете должны стоять комфорт и личные предпочтения.

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