Весенние тренды в одежде: от удлиненного пальто до микрошортов

Фото: IK ALDAMA/Global Look Press

Венсан Кассель на показе Ami Paris

Весна — это время тепла, солнца и обновления. Самое время сменить пуховик на тренч и достать из шкафа легкие сапоги. Вдохновляемся Miu Miu, Chloe, Valentino и другими дизайнерами и переносим весенние тренды в одежде — как женские, так и мужские — с подиумов на улицы города.

Тренды весенней верхней одежды 2024 года для женщин и мужчин

Тепло приходит в среднюю полосу неторопливо, так что основой стильного образа остается верхняя одежда. Если говорить о трендах весенней верхней одежды в 2024 году, то бессменным лидером тут остаются тренчи и пальто прямого кроя. Это касается как женщин, так мужчин (вспомним прекрасное пальто Венсана Касселя на показе Ami Paris). Актуальной является длина по колено или макси. Выбор цветов достаточно широк. В моде как вечная классика: черный и беж, так и менее привычные решения вроде бордового, кирпичного или голубого.

Еще одним весенним трендом в одежде, актуальным и для мужчин, и для женщин, стала потертая кожа. Объемные кожаные куртки все так же часто встречаются как на подиумах, так и на улицах. Весной-2024 в моду вошла состаренная кожа. Любители настоящего винтажа могут поискать кожанку в гардеробе родителей или в секонд-хенде. Всем остальным достаточно отправиться в масс-маркет: искусственные потертости на материале мало отличаются от настоящих.

Третий тренд весны-2024 — одежда из денима. Базовые джинсовые куртки или менее привычные джинсовые плащи — в равной степени удачные решения в наступившем сезоне. С кроем можно поэкспериментировать: на подиумах замечены как ставший привычным оверсайз, так и укороченные модели — и для женщин, и для мужчин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Весенние тренды в одежде

Наконец, не обойдется в текущем сезоне и без бомберов. Благодаря многообразию моделей создать яркий индивидуальный образ, как спортивный, так и классический, не составит труда. В моду вошли бомберы в университетском стиле, украшенные нашивками. Однако им не уступают и сдержанные варианты, сочетающие аккуратную посадку и лаконичную однотонность. Стоит отдать предпочтение фактурной ткани: замше, коже, вискозе и хлопку, джерси. А вот цвет можно выбрать по собственному усмотрению: актуальными остаются как сдержанные черный, бежевый и слоновая кость, так и яркие решения. Весенние тренды в верхней одежде 2024 года универсальны, так что бомбер — удачный вариант для обоих полов.

Стильная весенняя одежда: главные женские тренды 2024 года

Оставим унисекс в стороне и перейдем к трендам женской одежды на весну 2024 года. Наступивший сезон радует многообразием фактур и деталей. С наступлением тепла правят бал кожа и кружево, пайетки, бахрома и вязаные изделия. Создавая весенние коллекции, Louis Vuitton, Prada, Givenchy и другие модные дома активно использовали полупрозрачные ткани. Последние применяются на самых разных моделях: юбках, подъюбниках, топах, рубашках и не только.

Если говорить о принтах, то трендом весны — лета в одежде стали цветы. Вариаций цветочного узора не перечесть. Но самым частым гостем подиума в текущем сезоне оказались крупные красные цветки. К слову, дизайнеры использовали цветы не только в качестве рисунка, но и как объемный аксессуар. Так что наравне с кружевным топом можно примерить массивный, но при этом изящный цветочный чокер в духе Del Core.

Фото: IK ALDAMA/Global Look Press Показ GIVENCHY весна/лето 2024

Тренды весны-2024 невообразимы без одежды расцветки металлик. Miu Miu и Blumarine представили новые коллекции с потрясающими золотыми платьями, а Nina Ricci показала великолепный серебряный костюм оверсайз. Разнообразить классику — золото, серебро, медь — можно стильными оттенками (синим, фиолетовым) с металлическим отблеском. К слову, металлик актуален не только в одежде, но и в маникюре. Так что наступившая весна — самое время создать блистательный образ... в буквальном смысле.

Если говорить о конкретных моделях стильной весенней одежды, то в гардеробы стоит добавить:

Микрошорты. Экстремально короткие шорты — смелое решение для теплого времени года. Они эффектно смотрелись на подиумах Gucci, Prada и Max Mara. Впрочем, для повседневности можно выбрать менее радикальные варианты.

Приталенные платья. Еще одно наследие нулевых. Платья, подчеркивающие фигуру, можно подсмотреть у Givenchy, Fendi и Hermes.

Объемные мужские рубашки. Продолжаем сочетать оверсайз, многослойность и минимализм. Лучшим решением станут рубашки белого или молочного цвета. Эффектно смотрятся модели из атласа.

Носки и гольфы. Zimmermann и Victoria Beckham доказали, что носки с босоножками — больше не моветон. Теперь сочетать носочки можно с любыми актуальными моделями обуви, например, остроносыми туфлями.

Поло. Наиболее популярны хлопковые однотонные рубашки в духе «тихой роскоши» и полосатые модели разных цветов.

Брючные костюмы. Стильные объемные пиджаки и брюки все так же в моде. Их можно использовать как основу классического строгого образа. Но в той же мере хорошо они будут смотреться с кожаными юбками и укороченными бельевыми топами.

Фото: Piero Biasion/XinHua/Global Look Pres Victoria Beckham весна/лето 2024

Отдельно хочется сказать о посадке. Мода на низкую посадку пришла еще в 2023 году и не собирается нас покидать. Одним из трендов весны — лета в одежде стали платья и юбки со спущенной талией длины миди и макси. Стильным решением также станут свободные брюки на бедрах (например, из легкой блестящей ткани, как на показе Victoria Beckham). Однако девушкам, принципиально не принимающим low-rise, не стоит расстраиваться. Louis Vuitton, Moschino и Ralph Lauren доказали, что брюки с завышенной талией, как максимально свободные, так и более узкие, отлично дополняют стильный образ. Так что выбирайте посадку, которая подчеркнет достоинства вашей фигуры, и не прогадаете.

Стильная весенняя мужская одежда 2024 года

Стоит поговорить о трендах весны-2024 в одежде для мужчин. С легкой руки модных домов в мужской гардероб вошли полупрозрачные вязаные рубашки, брюки с пайетками и шорты на высокой талии, напоминающие форму мальчиков из частной школы. Там же нашлись майки с открытыми плечами и глубокими вырезами и кофты из мохера. Однако далеко не всем идеи Valentino и Emporio Armani пришлись по душе. Так что мы уделим внимание более консервативным трендам в нише стильной весенней мужской одежды.

Официальный стиль — неумирающая классика. Базовые модели отлично обыграны в свежей коллекции Ami Paris. В качестве верха можно носить как объемные пиджаки или вязаные джемперы, так и однотонные футболки и кофты с круглым вырезом. На низ подойдут свободные широкие брюки, в том числе со стрелками. Если хочется поэкспериментировать, можно создать образ с бермудами или брючными шортами: элегантные минималистичные модели подойдут на жаркую погоду. Цветовые решения можно подсмотреть у тех же Ami Paris: черный, светло-оливковый и серый — беспроигрышные варианты. Если же говорить о тканях, то интересно смотрятся твидовые костюмы: именно они были продемонстрированы на недавнем показе Chanel.

Фото: IK ALDAMA/Global Look Press Показ GIVENCHY весна/лето 2024

Впрочем, мужчинам вовсе незачем ограничиваться строгими костюмами-тройками. Givenchy вдохновлялись хип-хопом и создали коллекцию, включающую брюки оверсайз, бомберы милитари, объемные лонгсливы и меховые куртки. Дизайнеры отказались от цветовых ограничений и задействовали богатую палитру от молочно-белого и темно-зеленого до насыщенного желтого, красного, синего и розового. И доказали, что все эти цвета отлично смотрятся в повседневном мужском гардеробе.

Наконец, мужским трендом весны-2024 стала одежда, вдохновленная рабочей униформой. Брюки с накладными карманами, «рыболовные» жилеты — все это актуальные городские решения. Fendi, Junya Watanabe и Hed Mayer показали на практике, что функциональная одежда может выглядеть стильно. Так что куртки оверсайз, плотные рубашки, брюки на талии и комбинезоны — словом, любая вещь, которую можно снабдить обилием карманов, — придутся как нельзя кстати с наступлением тепла.

Тренды весны — лета 2024 года позволяют экспериментировать. Если попытаться резюмировать вышесказанное, то можно сказать, что отличительной чертой современного стильного образа стала броскость. Строгие образы удивляют пайетками, прямые пиджаки — широкими подплечниками. Стиль преппи ужился с хип-хопом, а тотал-металлик больше не кажется «перебором». Остается лишь изучать разнообразие дизайнерских решений, выбрать идеи, пришедшиеся вам по духу, и адаптировать их под собственный комфорт и предпочтения.

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