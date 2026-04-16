В МЭА сообщили, что судьба европейской авиации висит на волоске

МЭА: запасов авиационного топлива у Европы осталось на шесть недель

Европе хватит запасов топлива приблизительно на шесть недель, заявил Фатих Бироль, исполнительный директор Международного энергетического агентства. По его словам, которые приводит The Guardian, если поставки с Ближнего Востока не возобновятся, то начнутся отмены рейсов.

Могу сказать вам, что скоро мы услышим новости о том, что некоторые рейсы из города А в город Б могут быть отменены из-за нехватки авиационного топлива, — отметил он.

Ранее стало известно, что стоимость авиационного керосина взлетела до рекордных $1900 (153 тыс. рублей) за тонну. В наиболее уязвимом положении оказалась Великобритания, где лондонский аэропорт Хитроу уже начал отменять рейсы. Сообщалось, что остальные страны ЕС пока имеют запасы топлива на несколько месяцев.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил мнение, что даже в случае отказа России от поставок газа в Европу регион сможет найти способы его приобретения. Представитель Кремля указал на большое количество предприятий по разжижению газа на Европейском континенте, а также на Ближнем Востоке.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
