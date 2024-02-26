Россиянам рассказали, каких сотрудников не удастся перевести на удаленку HR-специалист Мурадян: удаленный формат работы не подойдет линейным сотрудникам

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Некоторые категории сотрудников не получится перевести на дистанционный формат работы, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» HR-специалист Гарри Мурадян. По его словам, это линейный персонал, курьеры, сотрудники общепита и производств.

Люди, которые работают на предприятиях, те же специалисты голубых воротничков, доставщики, официанты, все линейные специалисты, которые так или иначе связаны с производственным процессом, с процессом доставки, — их на удаленку никак не переведешь, — сказал он.

Мурадян также отметил, что сейчас общество находится в поиске золотой середины между удаленной и офисной работой. Он считает, что этому способствовал период самоизоляции во время пандемии коронавируса. По мнению эксперта, идеальным форматом является гибридный график с посещением офиса два-три раза в неделю.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин напомнил, что официальное устройство по трудовому договору позволяет работникам рассчитывать не только на социальные гарантии в виде отпуска, больничного или возможности уйти в декрет, но и на целый ряд дополнительных выплат. Он также назвал наличие трудового договора залогом безопасности граждан.