Ставший отцом в 78 лет Петросян вызвал негодование у россиян 80% россиян негативно отнеслись к рождению ребенка у 78-летнего Петросяна

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Евгений Петросян

Большинство россиян — 80% — негативно отнеслись к рождению ребенка у 78-летнего юмориста Евгения Петросяна, следует из опроса NEWS.ru. По мнению респондентов, это поздний возраст для того, чтобы стать родителем.

При этом 20% участников опроса считают, что главное — это любовь между супругами, и неважно, в каком возрасте у них родился малыш. Одна из респондентов пожелала здоровья Петросяну, отметив, что ребенка должны воспитывать и мама, и папа. Некоторые заявили, что рождение наследников — это личное дело родителей, которое больше никого не касается. В исследовании приняли участие 5171 человек.

Детей еще нужно воспитать, а не только родить. Дай бог ему здоровья, — отметила участница опроса.

Супруга Петросяна Татьяна Брухунова ранее опубликовала в соцсетях семейное фото, на котором держит в руках новорожденную девочку. У пары уже есть четырехлетний сын Ваган. Судя по снимку, дочери Петросяна и Брухуновой всего несколько месяцев. Подписчики поздравили пару с пополнением в семье и отметили, что новость стала для всех большой неожиданностью. Юморист и его молодая помощница поженились в 2019 году, а в 2020 году у пары родился первенец.

Музыкальный продюсер, концертный директор Сергей Дворцов подверг сомнению слова супруги юмориста, которая заявила, что самостоятельно родила свою дочь. Он заявил, что полтора месяца назад встретил ее на одном из светских мероприятий и не заметил у нее никаких признаков беременности.