Продюсер усомнился в том, что Брухунова сама родила дочь Петросяну Продюсер Дворцов: на восьмом месяце у жены Петросяна не было живота

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова

Музыкальный продюсер, концертный директор Сергей Дворцов подверг сомнению слова супруги юмориста Евгения Петросяна, которая заявила, что самостоятельно родила свою дочь. В беседе с LIFE.ru Дворцов заявил, что полтора месяца назад встретил Татьяну Брухунову на одном из светских мероприятий и не заметил у нее никаких признаков беременности.

То, что она говорит, что рожала сама, — это, конечно, абсурд. Потому что как минимум она должна была появиться с животом на каких-то мероприятиях, хоть какие-то округлости живота должны были присутствовать. У нее этого не наблюдалось, — подчеркнул продюсер.

Он выразил уверенность, что звездная пара воспользовалась услугами суррогатной матери, это популярный способ обзавестись потомством. Дворцов также указал, что 78-летний Петросян — «давно уже не мальчик», и завести ребенка естественным путем для артиста было бы тяжело. В то же время концертный директор высоко оценил желание комика вновь стать отцом.

Супруга Евгения Петросяна, 35-летняя Татьяна Брухунова ранее опубликовала в соцсети семейное фото, на котором держит в руках новорожденную девочку. У пары уже есть четырехлетний сын Ваган. При этом сам Петросян заявил, что разговоры о суррогатной матери своей дочки не имеют ничего общего с действительностью.