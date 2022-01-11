Жизнь без любви: почему поколение Z выбирает безбрачие

Молодежь всё больше теряет интерес к заведению отношений и созданию семьи, пишет Кун Ми Ли, студентка Йельского университета (США). В своём
23-летняя Кун Ми Ли далеко не единственная, кто отмечает изменения в модели брачного поведения среди своих сверстников.
К примеру, среди причин, которые участники опроса компании
Респонденты честно признавались, что ими движут эгоизм и страх ответственности: жить для себя любимого намного проще и финансово выгоднее, чем делить экономические тяготы с кем-то ещё.
Люди говорят, что они всё меньше ловятся на удочку романтических ожиданий и всё больше осознают, что лучше подождать действительно заслуживающего внимания партнёра, чем потом расхлёбывать последствия мимолетного увлечения, — рассказывает социолог из Global SVP of Insights Джулия Арбит.
По сравнению со своими родителями, считают в компании, поколение Z воспринимает отношения с противоположным полом не столько как дарованное природой бесплатное развлечение, а как в каком-то роде обязанность, исполнение которой они стараются (как любую обязанность) оттянуть на как можно более долгий срок. Этим они разительно отличаются от любого поколения ХХ века, когда люди женились и выходили замуж часто просто потому, что в определённом возрасте этого требовали социальные приличия, говорит сотрудница американского
Что ещё отличает «зетов» даже от ближайшей к ним демографической когорты — миллениалов — это, по мнению исследователей из Global SVP of Insights сознательная готовность к цепочке временных отношений вместо поиска одного и на всю жизнь партнера. Понятие лебединой верности людям этого поколения чуждо, считают социологи.
Результаты исследований брачного поведения зумеров удивляют социологов не только в США и Великобритании. Аналогичные опросы, проведённые, например,
Подобное совпадение ощущений у молодежи из разных стран многие социологи объясняют влиянием пандемии, которая «всех уравняла». Поколение 2000-х годов рождения вступило в возраст, когда людям свойственна гиперсексуальность, как раз в тот период, когда пандемические ограничения сделали затруднительными или вообще невозможными свидания в реальной жизни. На трудности, вызванные социальным дистанцированием, наложились стремительно приобретающий характер массового психоза страх катастрофических климатических изменений, экономических неурядиц (текущих и грядущих).
Общее настроение, преобладающее среди молодёжи, можно описать словами «каждый сам за себя». В подобном паническом мироощущении не находится места для мыслей о партнёре.
Эти люди полностью зациклены на самих себе. Но не потому, что они эгоисты от природы. Они понимают, что их успех и счастье зависят исключительно от них самих. Отсюда они делают вывод, что сперва надо твёрдо встать на ноги самим, чтобы иметь возможность заботиться о км-то другом,— объясняет Джулия Арбит.
Поколение Z может только завидовать «тепличным» условиям, в которых создавали свои семьи их отцы и деды, когда глава семьи из среднего класса был в состоянии на свою зарплату содержать и жену, и детей, да ещё и позволять себе и им определённые излишества. Сегодня же, по данным Совета по вопросам современной семьи, образ 25-летнего «отца семейства» с женой-домохозяйкой воспринимается сверстниками как нечто в лучшем случае смешное.
По мнению исследователей, родившееся в начале XXI века поколение оказалось самым неуверенным в себе и своём будущем поколением за всю историю (во всяком случае, когда речь идёт о развитых странах Запада). Это вызвало к жизни невиданный на Западе прежними поколениями феномен, когда после окончания университета выпускники не покупают в кредит собственный дом, а возвращаются из студенческого общежития в свою детскую комнату в доме родителей, что создаёт дополнительные преграды для общения с партнёрами.
Дело не в том, что поколения периода смены тысячелетий более инфантилизированные, чем поколения их родителей. Беда в том, что планка стандартов потребления в XXI веке оказалась поднята на такую высоту, что преодолеть её молодым людям с ходу стало практически невозможным, объяснил этот феномен социолог и демограф Александр Синельников.
В первую, и главную, очередь люди откладывают отношения из-за опережающего подорожания жилья, которое для вчерашних студентов становится недоступным даже в кредит. Добавьте сюда господствующее на Западе предубеждение, что обладатель престижного диплома обязан жить в престижном же районе, ездить на дорогой машине и т. д. Миллениалы объективно не могут соответствовать этим негласным ожиданиям общества и поэтому замыкаются в себе.
Таким образом, современная молодёжь откладывает на всё более на потом создание семьи или стабильных отношений из-за того, что выпускнику университета требуется всё больше времени, по сравнению с предыдущим поколениями, чтобы достичь того уровня экономической безопасности, который даст возможность создать семью. Семейные ценности ушли на второй план по сравнению с карьерными, утверждает эксперт.
Эта же тенденция — постоянное убегание стандартов потребления
Проведенное компанией
Поскольку побороть «основной инстинкт» всё равно невозможно, молодые люди переносят общение с противоположным полом в виртуальный мир, благо соцсети предоставляют неограниченные возможности для выбора себе партнёра по вкусу без необходимости финансовых затрат и прочих сопутствующих реальным отношениям «отягощений».
Виртуальные свидания вполне заменяют им реальные встречи, тем более что у многих 20-летних ещё нет богатого опыта отношений в реальном мире и, соответственно, им не с чем сравнивать преимущества или недостатки одного перед другим. Для вступающих во взрослую жизнь в период пандемии через Интернет людей выбор партнёра мало отличается от любого другого онлайнового шоппинга, говорят социальные психологи.