Жизнь без любви: почему поколение Z выбирает безбрачие

Молодежь всё больше теряет интерес к заведению отношений и созданию семьи, пишет Кун Ми Ли, студентка Йельского университета (США). В своём блоге она рассказала о наблюдениях, начатых в феврале 2020 года, в первые недели пандемии коронавируса. У неё сложилось чёткое представление о том, почему так называемое поколение Z, или зумеров, равно как и те, кого именуют миллениалами (или Y), предпочитает избегать серьёзных отношений с противоположным полом.

23-летняя Кун Ми Ли далеко не единственная, кто отмечает изменения в модели брачного поведения среди своих сверстников.

К примеру, среди причин, которые участники опроса компании Global SVP of Insights (почти все — люди студенческого возраста из США и Великобритании, но для репрезентативности в выборку были включены и респонденты более старшего возраста) называют в качестве основных, почему они откладывают начало семейной жизни, первое место заняли совершенно рациональные, прагматические соображения.

Респонденты честно признавались, что ими движут эгоизм и страх ответственности: жить для себя любимого намного проще и финансово выгоднее, чем делить экономические тяготы с кем-то ещё.

Люди говорят, что они всё меньше ловятся на удочку романтических ожиданий и всё больше осознают, что лучше подождать действительно заслуживающего внимания партнёра, чем потом расхлёбывать последствия мимолетного увлечения, — рассказывает социолог из Global SVP of Insights Джулия Арбит.

По сравнению со своими родителями, считают в компании, поколение Z воспринимает отношения с противоположным полом не столько как дарованное природой бесплатное развлечение, а как в каком-то роде обязанность, исполнение которой они стараются (как любую обязанность) оттянуть на как можно более долгий срок. Этим они разительно отличаются от любого поколения ХХ века, когда люди женились и выходили замуж часто просто потому, что в определённом возрасте этого требовали социальные приличия, говорит сотрудница американского Совета по вопросам современной семьи Ариелль Куперберг.

Что ещё отличает «зетов» даже от ближайшей к ним демографической когорты — миллениалов — это, по мнению исследователей из Global SVP of Insights сознательная готовность к цепочке временных отношений вместо поиска одного и на всю жизнь партнера. Понятие лебединой верности людям этого поколения чуждо, считают социологи.

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Результаты исследований брачного поведения зумеров удивляют социологов не только в США и Великобритании. Аналогичные опросы, проведённые, например, в Индии (стране с совершенно иным культурным кодом) тоже показали, что 66% опрошенных не считают свои нынешние отношения чем-то долговременным. А 70% молодых индийцев вообще испытывают негативное «отношение к отношениям», если таковые строятся исключительно на романтическом влечении. Лишь один опрошенный из 10 сообщил , что в принципе намерен завести стабильные отношения где-то в будущем. Похожие результаты показали и опросы среди молодых австралийцев.

Подобное совпадение ощущений у молодежи из разных стран многие социологи объясняют влиянием пандемии, которая «всех уравняла». Поколение 2000-х годов рождения вступило в возраст, когда людям свойственна гиперсексуальность, как раз в тот период, когда пандемические ограничения сделали затруднительными или вообще невозможными свидания в реальной жизни. На трудности, вызванные социальным дистанцированием, наложились стремительно приобретающий характер массового психоза страх катастрофических климатических изменений, экономических неурядиц (текущих и грядущих).

Общее настроение, преобладающее среди молодёжи, можно описать словами «каждый сам за себя». В подобном паническом мироощущении не находится места для мыслей о партнёре.

Эти люди полностью зациклены на самих себе. Но не потому, что они эгоисты от природы. Они понимают, что их успех и счастье зависят исключительно от них самих. Отсюда они делают вывод, что сперва надо твёрдо встать на ноги самим, чтобы иметь возможность заботиться о км-то другом,— объясняет Джулия Арбит.

Поколение Z может только завидовать «тепличным» условиям, в которых создавали свои семьи их отцы и деды, когда глава семьи из среднего класса был в состоянии на свою зарплату содержать и жену, и детей, да ещё и позволять себе и им определённые излишества. Сегодня же, по данным Совета по вопросам современной семьи, образ 25-летнего «отца семейства» с женой-домохозяйкой воспринимается сверстниками как нечто в лучшем случае смешное.

По мнению исследователей, родившееся в начале XXI века поколение оказалось самым неуверенным в себе и своём будущем поколением за всю историю (во всяком случае, когда речь идёт о развитых странах Запада). Это вызвало к жизни невиданный на Западе прежними поколениями феномен, когда после окончания университета выпускники не покупают в кредит собственный дом, а возвращаются из студенческого общежития в свою детскую комнату в доме родителей, что создаёт дополнительные преграды для общения с партнёрами.

Дело не в том, что поколения периода смены тысячелетий более инфантилизированные, чем поколения их родителей. Беда в том, что планка стандартов потребления в XXI веке оказалась поднята на такую высоту, что преодолеть её молодым людям с ходу стало практически невозможным, объяснил этот феномен социолог и демограф Александр Синельников.

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В первую, и главную, очередь люди откладывают отношения из-за опережающего подорожания жилья, которое для вчерашних студентов становится недоступным даже в кредит. Добавьте сюда господствующее на Западе предубеждение, что обладатель престижного диплома обязан жить в престижном же районе, ездить на дорогой машине и т. д. Миллениалы объективно не могут соответствовать этим негласным ожиданиям общества и поэтому замыкаются в себе. Александр Синельников профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ

Таким образом, современная молодёжь откладывает на всё более на потом создание семьи или стабильных отношений из-за того, что выпускнику университета требуется всё больше времени, по сравнению с предыдущим поколениями, чтобы достичь того уровня экономической безопасности, который даст возможность создать семью. Семейные ценности ушли на второй план по сравнению с карьерными, утверждает эксперт.

Эта же тенденция — постоянное убегание стандартов потребления от возможности им соответствовать — является базовой причиной снижения рождаемости во всех странах, принявших стандартную капиталистическую модель развития, добавляет Синельников.

Проведенное компанией Vice Media Group глобальное исследование под названием «Жизнь после локдауна» выявило, что среди поколения Z около 75% не имели ни одного свидания с момента начала пандемии.

Поскольку побороть «основной инстинкт» всё равно невозможно, молодые люди переносят общение с противоположным полом в виртуальный мир, благо соцсети предоставляют неограниченные возможности для выбора себе партнёра по вкусу без необходимости финансовых затрат и прочих сопутствующих реальным отношениям «отягощений».

Виртуальные свидания вполне заменяют им реальные встречи, тем более что у многих 20-летних ещё нет богатого опыта отношений в реальном мире и, соответственно, им не с чем сравнивать преимущества или недостатки одного перед другим. Для вступающих во взрослую жизнь в период пандемии через Интернет людей выбор партнёра мало отличается от любого другого онлайнового шоппинга, говорят социальные психологи.