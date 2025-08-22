Зимой эти перцы улетают на ура! На бутерброд, к картошечке и мясу

Зимой эти перцы улетают на ура! На бутерброд, к картошечке и мясу! Маринованные перцы — ароматная заготовка на зиму! Эта простая и невероятно вкусная закуска покорила нашу семью с первой пробы. Сочные грунтовые перцы, маринованные с лавровым листом и душистым перцем, получаются пикантными и ароматными. Идеальная пара к мясу, гарнирам или просто кусочек к свежему хлебу.

Ингредиенты

Перец болгарский — 1 кг

Вода — 1 л

Масло растительное — 5 ст. л.

Уксус 9% — 4 ст. л.

Соль — 1 ст. л.

Сахар — 3 ст. л.

Перец душистый горошком — 5 шт.

Лавровый лист — 2-3 шт.

Приготовление

В объемной кастрюле соедините воду,растительное масло, соль, сахар, лавровый лист и душистый перец горошком, затем доведите смесь до кипения и только после этого влейте уксус. Подготовленные перцы тщательно помойте, удалите семена и плодоножки, а затем нарежьте на крупные четвертинки. Опускайте кусочки перца в кипящий маринад небольшими партиями, чтобы они свободно готовились, после закипания варите каждую порцию ровно пять минут до легкого размягчения. Горячий перец сразу плотно укладывайте в стерильные банки, залейте его кипящим маринадом, в котором он готовился, сразу закатайте стерильными крышками, переверните банки вверх дном и плотно укутайте одеялом до полного остывания.

