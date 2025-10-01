Жарю вчерашний рис с пекинкой. Получился шедевр — вкусный и простой ужин из 5 ингредиентов

Этот рецепт я открыла для себя, когда нужно было срочно приготовить ужин, а в холодильнике остались только вчерашний рис и полкочана пекинской капусты. Получилось настолько вкусно, что теперь это наше семейное блюдо на все случаи жизни! Жареный рис выходит рассыпчатым, с легкой хрусткостью капусты и нежным вкусом яичной подливки. А готовится все буквально за 15 минут на одной сковороде. Это тот самый случай, когда из простых остатков получается ресторанное блюдо!

Нам понадобится: 300 г отварного риса (лучше вчерашнего), 300 г пекинской капусты, 3 яйца, 3 ст. л. соевого соуса, пучок зеленого лука, соль, перец, растительное масло. Капусту шинкуем, чеснок измельчаем, лук режем.

В сковороде разогреваем масло, обжариваем чеснок 30 секунд. Добавляем капусту, жарим 3–4 минуты до мягкости. Вбиваем яйца прямо в сковороду, быстро перемешиваем.

Добавляем рис, вливаем соевый соус. Хорошо прогреваем, помешивая, 5–7 минут. В конце добавляем зеленый лук, соль и перец по вкусу. Подаем сразу, посыпав кунжутом. Быстро, сытно и невероятно вкусно!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.