01 октября 2025 в 12:00

Жарю вчерашний рис с пекинкой. Получился шедевр — вкусный и простой ужин из 5 ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт я открыла для себя, когда нужно было срочно приготовить ужин, а в холодильнике остались только вчерашний рис и полкочана пекинской капусты. Получилось настолько вкусно, что теперь это наше семейное блюдо на все случаи жизни! Жареный рис выходит рассыпчатым, с легкой хрусткостью капусты и нежным вкусом яичной подливки. А готовится все буквально за 15 минут на одной сковороде. Это тот самый случай, когда из простых остатков получается ресторанное блюдо!

Нам понадобится: 300 г отварного риса (лучше вчерашнего), 300 г пекинской капусты, 3 яйца, 3 ст. л. соевого соуса, пучок зеленого лука, соль, перец, растительное масло. Капусту шинкуем, чеснок измельчаем, лук режем.

В сковороде разогреваем масло, обжариваем чеснок 30 секунд. Добавляем капусту, жарим 3–4 минуты до мягкости. Вбиваем яйца прямо в сковороду, быстро перемешиваем.

Добавляем рис, вливаем соевый соус. Хорошо прогреваем, помешивая, 5–7 минут. В конце добавляем зеленый лук, соль и перец по вкусу. Подаем сразу, посыпав кунжутом. Быстро, сытно и невероятно вкусно!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

рецепты
пекинская капуста
кулинария
ужины
Мария Левицкая
М. Левицкая
