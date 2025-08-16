Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 09:30

Завтрак за 10 минут! Кабачковые «солнышки» с фаршем — очень просто и вкусно

Яичница в кабачковых кольцах: завтрак, который покорит всех! Это блюдо — гениальное сочетание сочного фарша, нежных яиц и хрустящего кабачка. Готовится за 15 минут, а смотрится как ресторанный шедевр! Идеально для выходного утра или когда нужно удивить гостей.

Рецепт:

Молодой кабачок нарежьте кольцами толщиной 1,5 см. Сердцевину удалите ложкой, оставив «бортики». Разогрейте сковороду с маслом, выложите кольца. Обжарьте 2 минуты с каждой стороны.

Внутрь каждого кольца положите по 1 ст. л. мясного фарша (150 г), посолите. Жарьте 5 минут под крышкой, пока фарш не побелеет. Аккуратно вбейте в каждое «гнездо» по яйцу (3 шт.). Посолите желток, добавьте щепотку перца.

Накройте крышкой, готовьте на среднем огне 3–5 минут (белок должен схватиться, желток — остаться жидким). В конце посыпьте тертым сыром или зеленью.

Секреты:

• Для идеальной формы застелите сковороду пергаментом.

• Фарш смешайте с луком и чесноком — будет ароматнее!

• Хотите хрустящий кабачок? Обваляйте кольца в муке перед жаркой.

Подача:

Выложите «солнечные острова» на томатный соус или авокадо. Украсьте руколой и вялеными томатами. Вилка не нужна — берите руками и наслаждайтесь!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

