15 августа 2025 в 07:20

Завтрак за 10 минут! Хрустящие «Кабачули» с тягучим сыром: вкусно и просто

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачули с сыром и яйцом — нежные оладушки для идеального завтрака! Эти золотистые оладушки из кабачков — настоящее спасение, когда хочется чего-то вкусного, сытного и быстрого. Нежная текстура, хрустящая корочка, а внутри — тягучий сыр и свежий зеленый лук. Идеально со сметаной или домашним йогуртом!

Молодые кабачки натираю на крупной терке, слегка отжимаю лишний сок. Добавляю яйца, щепотку соли и перца, хорошенько перемешиваю. Затем всыпаю муку — тесто должно получиться как густая сметана. Сыр нарезаю мелкими кубиками, зеленый лук — тонкими колечками, аккуратно вмешиваю в тесто.

На разогретую сковороду с растительным маслом выкладываю ложкой порции теста, формирую небольшие оладушки. Жарю на среднем огне 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Главное — не накрывать крышкой, чтобы сохранить хрустящую текстуру.

Подаю сразу же, пока сыр внутри теплый и тягучий. Эти кабачули хороши и горячими, и холодными — если, конечно, они доживут до остывания!

Ранее сообщалось о двух лучших рецептах маринованных огурцов на зиму — по-польски и по-фински!

Мария Левицкая
М. Левицкая
