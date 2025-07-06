Завтрак, который выглядит как в кафе! Нужны лишь яйца, помидоры и перец

Завтрак, который выглядит как из кафе, а готовится из того, что есть в холодильнике. Нужны лишь яйца, помидоры и перец. Он сочный, яркий и небанальный. Мягкий сладкий перец отлично держит форму при запекании, внутри — яйцо с нежным желтком, расплавленный сыр и помидоры, которые дают лёгкую кислинку. Зелень добавляет свежести, а тёплая начинка приятно тянется в каждом кусочке.

Ингредиенты

Перец болгарский — 1 шт.

Помидоры черри — 40 г

Яйцо — 2 шт.

Любой сыр — 45 г

Соль, перец, зелень — по вкусу

Приготовление

Вымойте перец, разрежьте вдоль пополам, удалите семена и внутренние перегородки. Выложите половинки в форму или на противень срезом вверх. Запеките 10 минут, пока готовите другие ингредиенты. Черри разрежьте пополам, сыр натрите, зелень порежьте. Достаньте перцы, уложите в них помидоры, сыр и зелень. Вбейте по яйцу в каждую половинку, стараясь сохранить желток целым. Добавьте сверху немного тёртого сыра. Посолите, поперчите и посыпьте рубленой зеленью. Запекайте при 180 °C около 20 минут — белок должен схватиться, сыр расплавиться.

Подавайте тёплым, при желании украсьте свежей зеленью или каплей масла.

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