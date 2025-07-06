Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 06:30

Завтрак, который выглядит как в кафе! Нужны лишь яйца, помидоры и перец

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Завтрак, который выглядит как из кафе, а готовится из того, что есть в холодильнике. Нужны лишь яйца, помидоры и перец. Он сочный, яркий и небанальный. Мягкий сладкий перец отлично держит форму при запекании, внутри — яйцо с нежным желтком, расплавленный сыр и помидоры, которые дают лёгкую кислинку. Зелень добавляет свежести, а тёплая начинка приятно тянется в каждом кусочке.

Ингредиенты

  • Перец болгарский — 1 шт.
  • Помидоры черри — 40 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Любой сыр — 45 г
  • Соль, перец, зелень — по вкусу

Приготовление

  1. Вымойте перец, разрежьте вдоль пополам, удалите семена и внутренние перегородки. Выложите половинки в форму или на противень срезом вверх. Запеките 10 минут, пока готовите другие ингредиенты. Черри разрежьте пополам, сыр натрите, зелень порежьте.
  2. Достаньте перцы, уложите в них помидоры, сыр и зелень. Вбейте по яйцу в каждую половинку, стараясь сохранить желток целым. Добавьте сверху немного тёртого сыра. Посолите, поперчите и посыпьте рубленой зеленью.
  3. Запекайте при 180 °C около 20 минут — белок должен схватиться, сыр расплавиться.

Подавайте тёплым, при желании украсьте свежей зеленью или каплей масла.

Ранее мы делились рецептом вкуснее яичницы и омлета! Готовим французский скрамбл.

яйца
яичница
простой рецепт
завтраки
овощи
помидоры
перец
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мизерные партии»: американист оценил шансы Маска создать свою партию
Девушка решила перекрыть МКАД по необычной причине
«Вежливый человек»: Лавров объяснил, почему Путин разговаривает с Макроном
Наступление ВС РФ на Днепр 6 июля: прорывы границы, движение к Покровску
Лавров на примере Макрона объяснил, почему Путин дальновидный политик
На похороны погибшего футболиста пришлось вызывать полицию
Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Мирное, Северск, Часов Яр: хорошие и плохие новости с фронтов СВО 6 июля
Раскрыта стоимость пляжной одежды россиян
Подполковник уличил Трампа и Маска в огромном самолюбии
Дело чиновника о взятке в 50 млн рублей застопорилось в суде
Наступление ВС РФ на Харьков 6 июля: крутые спецназовцы, трупы у Купянска
БПЛА атаковал военкомат в украинском Кременчуге
Жена Смолова раскрыла подробности вокруг конфликта в «Кофемании»
Двое жителей Мурманской области погибли в горах во время соревнований
В России бросили вызов кибермошенникам
Глава Забайкалья раскрыл новые подробности жесткой посадки Ан-2
Суд арестовал мужчину из Сергиева-Посада, который ударил ножом школьника
Летевший с маленьким сыном пилот экстренно посадил самолет прямо на трассу
Ситуация в аэропортах РФ 6 июля: что в Петербурге, Москве, Нижнем Новгороде
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.