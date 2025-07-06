Лев по кличке Зевс вырвался из клетки и растерзал мужчину

Лев по кличке Зевс вырвался из клетки и растерзал мужчину В Турции лев сбежал из клетки и напал на местного жителя

В Турции лев по кличке Зевс сбежал из парка животных Lion Land в районе Манавгат (Анталья) и напал на местного жителя, сообщает газета Hürriyet. Пострадал мужчина по имени Сулейман Кыр, который работал неподалеку, сейчас он находится в больнице.

Лев напал на Сулеймана Кыра, который работал в километре от территории парка, и нанес ему серьезные ранения около 05.00. Когда об инциденте стало известно, медицинская бригада доставила Сулеймана Кыра в больницу, — говорится в сообщении.

После побега животного полиция и жандармерия организовали поисковую операцию с привлечением беспилотников. По последним данным, льва видели между районами Илыджа и Кумкей. Власти призвали местных жителей избегать этого района, поиски продолжаются.

Ранее на владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова совершил нападение лев, проживающий в парке. Инцидент произошел во время того, как мужчина кормил хищников. Животное нанесло предпринимателю серьезную травму головы, шеи и легкого. Также он потерял большое количество крови.