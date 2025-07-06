Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 июля 2025 в 12:09

Лев по кличке Зевс вырвался из клетки и растерзал мужчину

В Турции лев сбежал из клетки и напал на местного жителя

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Турции лев по кличке Зевс сбежал из парка животных Lion Land в районе Манавгат (Анталья) и напал на местного жителя, сообщает газета Hürriyet. Пострадал мужчина по имени Сулейман Кыр, который работал неподалеку, сейчас он находится в больнице.

Лев напал на Сулеймана Кыра, который работал в километре от территории парка, и нанес ему серьезные ранения около 05.00. Когда об инциденте стало известно, медицинская бригада доставила Сулеймана Кыра в больницу, — говорится в сообщении.

После побега животного полиция и жандармерия организовали поисковую операцию с привлечением беспилотников. По последним данным, льва видели между районами Илыджа и Кумкей. Власти призвали местных жителей избегать этого района, поиски продолжаются.

Ранее на владельца крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова совершил нападение лев, проживающий в парке. Инцидент произошел во время того, как мужчина кормил хищников. Животное нанесло предпринимателю серьезную травму головы, шеи и легкого. Также он потерял большое количество крови.

львы
животные
нападения
Турция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
7 июля: тайны купальской ночи и приметы на любовь. Узнай, что запрещено!
Критика из-за дочери, переезд в США, личная жизнь: где сейчас Задорожная
Удар Израиля по Йемену ночью 7 июля: что известно, какие цели
Раскрыто число голодающих взрослых американцев
Врач раскрыла, чем на самом деле опасен отказ от прививок
В Госдуме предложили расширить льготы для детей из малоимущих семей
Обзор самых стильных глэмпингов в России с удобствами и красивыми видами
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 июля, дождь против пыльцы
Раскрыт размер убытков, которые понесли перевозчики из-за авиаколлапса
В Пулково ввели временные ограничения на вход в терминал
В Орловской области отразили атаку дронов ВСУ
Пугачева перестала скрывать проблемы со здоровьем: что известно, чем болеет
Аэропорт Саратова временно прекратил работу
Раскрыто, когда Трамп может объявить о перемирии в Газе
Стало известно о продолжающемся окружении Красноармейска
Известный немецкий курорт угодил в скандал, связанный с Гитлером
Пушилин рассказал о текущем положении ВС России в Часовом Яре
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 июля 2025 года
В России заработал сервис для поиска учителей
Скандальная история о драке Смолова в «Кофемании» могла быть провокацией
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины
Общество

Ситуация в аэропортах Москвы и Петербурга 5 июля: отмены рейсов, причины

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.