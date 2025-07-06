Другие рецепты можно вычеркнуть! Обалденная сырная лепешка на сковороде!

Другие рецепты можно вычеркнуть! Обалденная сырная лепешка на сковороде!

Сырная лепешка на сковороде — хрустящая снаружи, тянущаяся внутри! Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется чего-то вкусного и сытного за считаные минуты. В миске смешиваем 150 г тертого сыра (лучше взять смесь моцареллы и чеддера), добавляем 1 яйцо, 2 ст. л. сметаны или майонеза, 3 ст. л. муки и щепотку разрыхлителя. Тесто должно получиться мягким, но держать форму.

Разогреваем сковороду с небольшим количеством масла на среднем огне. Выкладываем сырную массу, формируя лепешку толщиной около 1 см. Накрываем крышкой и жарим 3–4 минуты до золотистой корочки.

Аккуратно переворачиваем с помощью широкой лопатки, снова накрываем крышкой и готовим еще 3 минуты. Готовая лепешка получается хрустящей снаружи, с потрясающими тянущимися сырными нитями внутри.

Подаем горячей, посыпав зеленью или смазав чесночным соусом. Это идеальный перекус, основа для бутерброда или просто вкуснятина к чаю — пальчики оближешь! Попробуйте, и эта лепешка станет вашим любимым экспресс-рецептом!

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