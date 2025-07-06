ФИФА понизила цену билетов в 36 раз на полуфинал клубного чемпионата мира

ФИФА понизила цену билетов в 36 раз на полуфинал клубного чемпионата мира ФИФА снизила цену билетов на матч «Челси» и «Флуминенсе» до $13

Международная федерация футбола (ФИФА) в 36 раз уменьшила стоимость билетов на полуфинал клубного чемпионата мира между английским «Челси» и бразильским «Флуминенсе», сообщает издание The Athletic. Цены были снижены с $474 (37 тысяч рублей) до $13 (одна тысяча рублей), чтобы повысить интерес к матчу и увеличить посещаемость.

По данным источника, пересмотр цен касается не только первого полуфинала. На игру между ПСЖ и мадридским «Реалом» билеты также стали значительно дешевле — с $978 (77 тысяч рублей) до $200 (16 тысяч рублей).

Клубный чемпионат мира в этом году впервые проходит в расширенном формате с участием 32 команд. Турнир стартовал на территории США 14 июня и завершится 13 июля. Общий призовой фонд соревнований составляет $1 млрд (около 79 млрд рублей).

Ранее ФИФА сняла трансферный запрет с московского «Локомотива» после погашения клубом долга перед «Мариуполем» в размере €65 тысяч (5,9 млн рублей) за трансфер защитника Марка Мампасси. Это позволит новичкам команды — Комличенко, Руденко и Бакаеву — дебютировать в стартующем 18 июля чемпионате РПЛ. Уточняется, что ограничения могли помешать клубу заявлять новых игроков на сезон.