Подсели на баклажаны всей семьей! Готовлю по-французски с крутой заправкой

Подсели на баклажаны всей семьей! Готовлю по-французски с крутой заправкой

Баклажаны по-французски — простое, но изысканное блюдо, которое покорит всю семью. Нежная мякоть баклажанов, сочные помидоры и расплавленный сыр — сочетание, от которого невозможно отказаться. Идеально как теплая закуска или легкий ужин.

Ингредиенты:

баклажаны — 2 шт.;

помидоры — 2 шт.;

сыр — 150 г;

чеснок — 2 зубчика;

майонез — 2 ст. ложки;

оливковое масло — 2 ст. ложки;

соль — по вкусу;

зелень — по вкусу.

Приготовление:

Баклажаны нарезать кружками или вдоль, посолить, оставить на 15 минут. Обсушить, обжарить на масле до золотистой корочки. Помидоры нарезать кружками, сыр натереть. Смешать майонез с измельченным чесноком. На баклажаны выложить помидоры, смазать чесночным соусом. Посыпать сыром, запекать 10 минут при 180°C.

Подавать горячими, посыпав свежей зеленью. Нежные, ароматные и очень вкусные — такие баклажаны станут любимым блюдом!

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