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05 июля 2025 в 15:02

Подсели на баклажаны всей семьей! Готовлю по-французски с крутой заправкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны по-французски — простое, но изысканное блюдо, которое покорит всю семью. Нежная мякоть баклажанов, сочные помидоры и расплавленный сыр — сочетание, от которого невозможно отказаться. Идеально как теплая закуска или легкий ужин.

Ингредиенты:

  • баклажаны — 2 шт.;
  • помидоры — 2 шт.;
  • сыр — 150 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • майонез — 2 ст. ложки;
  • оливковое масло — 2 ст. ложки;
  • соль — по вкусу;
  • зелень — по вкусу.

Приготовление:

  1. Баклажаны нарезать кружками или вдоль, посолить, оставить на 15 минут.
  2. Обсушить, обжарить на масле до золотистой корочки.
  3. Помидоры нарезать кружками, сыр натереть.
  4. Смешать майонез с измельченным чесноком.
  5. На баклажаны выложить помидоры, смазать чесночным соусом.
  6. Посыпать сыром, запекать 10 минут при 180°C.

Подавать горячими, посыпав свежей зеленью. Нежные, ароматные и очень вкусные — такие баклажаны станут любимым блюдом!

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еда
овощи
рецепты
баклажаны
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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