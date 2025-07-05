Подсели на баклажаны всей семьей! Готовлю по-французски с крутой заправкой

Баклажаны по-французски — простое, но изысканное блюдо, которое покорит всю семью. Нежная мякоть баклажанов, сочные помидоры и расплавленный сыр — сочетание, от которого невозможно отказаться. Идеально как теплая закуска или легкий ужин.
Ингредиенты:
- баклажаны — 2 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- сыр — 150 г;
- чеснок — 2 зубчика;
- майонез — 2 ст. ложки;
- оливковое масло — 2 ст. ложки;
- соль — по вкусу;
- зелень — по вкусу.
Приготовление:
- Баклажаны нарезать кружками или вдоль, посолить, оставить на 15 минут.
- Обсушить, обжарить на масле до золотистой корочки.
- Помидоры нарезать кружками, сыр натереть.
- Смешать майонез с измельченным чесноком.
- На баклажаны выложить помидоры, смазать чесночным соусом.
- Посыпать сыром, запекать 10 минут при 180°C.
Подавать горячими, посыпав свежей зеленью. Нежные, ароматные и очень вкусные — такие баклажаны станут любимым блюдом!
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