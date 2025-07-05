К шашлычку самое то — жарю на гриле перцы с сочной начинкой

К шашлычку самое то — жарю на гриле перцы с сочной начинкой

Перцы на гриле, фаршированные сыром и зеленью, — простое, но эффектное блюдо. Хрустящая корочка, нежная начинка и неповторимый аромат дымка. Идеальный вариант для летнего пикника или ужина на даче.

Ингредиенты:

болгарские перцы — 6 шт.;

сыр фета — 200 г;

творожный сыр — 100 г;

укроп — 1 пучок;

петрушка — 1 пучок;

чеснок — 2 зубчика;

оливковое масло — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Перцы помыть, срезать верхушки, удалить семена. Смешать фету, творожный сыр, рубленую зелень и чеснок. Посолить, поперчить, добавить оливковое масло. Начинить перцы сырной массой. Жарить на гриле 10–15 минут, периодически переворачивая.

Подавать горячими, сбрызнув оливковым маслом. Ароматные, сочные и очень вкусные — такие перцы не оставят никого равнодушным!

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