К шашлычку самое то — жарю на гриле перцы с сочной начинкой

Перцы на гриле, фаршированные сыром и зеленью, — простое, но эффектное блюдо. Хрустящая корочка, нежная начинка и неповторимый аромат дымка. Идеальный вариант для летнего пикника или ужина на даче.
Ингредиенты:
- болгарские перцы — 6 шт.;
- сыр фета — 200 г;
- творожный сыр — 100 г;
- укроп — 1 пучок;
- петрушка — 1 пучок;
- чеснок — 2 зубчика;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Перцы помыть, срезать верхушки, удалить семена.
- Смешать фету, творожный сыр, рубленую зелень и чеснок.
- Посолить, поперчить, добавить оливковое масло.
- Начинить перцы сырной массой.
- Жарить на гриле 10–15 минут, периодически переворачивая.
Подавать горячими, сбрызнув оливковым маслом. Ароматные, сочные и очень вкусные — такие перцы не оставят никого равнодушным!
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