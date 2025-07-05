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05 июля 2025 в 11:26

К шашлычку самое то — жарю на гриле перцы с сочной начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Перцы на гриле, фаршированные сыром и зеленью, — простое, но эффектное блюдо. Хрустящая корочка, нежная начинка и неповторимый аромат дымка. Идеальный вариант для летнего пикника или ужина на даче.

Ингредиенты:

  • болгарские перцы — 6 шт.;
  • сыр фета — 200 г;
  • творожный сыр — 100 г;
  • укроп — 1 пучок;
  • петрушка — 1 пучок;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Перцы помыть, срезать верхушки, удалить семена.
  2. Смешать фету, творожный сыр, рубленую зелень и чеснок.
  3. Посолить, поперчить, добавить оливковое масло.
  4. Начинить перцы сырной массой.
  5. Жарить на гриле 10–15 минут, периодически переворачивая.

Подавать горячими, сбрызнув оливковым маслом. Ароматные, сочные и очень вкусные — такие перцы не оставят никого равнодушным!

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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