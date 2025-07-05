Названа дата, когда страны ОПЕК+ раскроют планы по добыче нефти на сентябрь Страны ОПЕК+ раскроют планы по добыче нефти на сентябрь 3 августа

Страны ОПЕК+ соберутся 3 августа, чтобы обсудить планы по объемам добычи нефти в сентябре, говорится на сайте организации. В целом же ОПЕК объявила о планах увеличить добычу нефти на 548 тысяч баррелей в сутки начиная с августа. В организации пояснили, что это решение обусловлено стабильными показателями мирового нефтяного рынка и оптимистичными прогнозами развития глобальной экономики.

Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность нефтяного рынка, — сказано в сообщении.

В мае стало известно, что восемь стран ОПЕК+, которые добровольно сокращают добычу нефти, договорились увеличить производство еще на 411 тысяч б/с в июле. Такие данные соответствуют изначальному плану добычи, рассчитанному на три месяца.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что страны ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу нефти ради сохранения сделки. Он подчеркнул, что внутри организации возникало недовольство, так как другие страны наращивали объем добычи.