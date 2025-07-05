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05 июля 2025 в 07:30

Малосольные кабачки за 2 часа: готовим с укропом и чесночком в пакете

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Малосольные кабачки, приготовленные в пакете с укропом и чесночком, всего за 2 часа получаются хрустящими, с освежающим вкусом и пикантным ароматом. Нежная мякоть кабачков пропитывается соком, солью и пряностями, приобретая идеальный баланс солоноватости и легкой остроты.

Для приготовления нарежьте 2 молодых кабачка кружочками или брусочками, добавьте 3 измельченных зубчика чеснока, пучок укропа, 1 ст. л. соли, 0,5 ч. л. сахара и 1 ст. л. растительного масла. Перемешайте все ингредиенты в миске, переложите в плотный пакет, выпустите воздух и завяжите. Оставьте при комнатной температуре на 2 часа, периодически встряхивая пакет. Готово!

Это идеальная летняя закуска, которая готовится мгновенно, но покоряет своим вкусом! Храните в холодильнике.

Ранее стало известно, как приготовить маринованные баклажаны с хрустящим луком: эту закуску можно есть уже через 2 часа.

кабачки
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домашние заготовки
овощи
Дарья Иванова
Д. Иванова
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