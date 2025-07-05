Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 12:15

Рецепт, который преобразит обычный редис! Отбиваем и вкусно маринуем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рецепт, который преобразит обычный редис! Отбиваем и маринуем — вкусненько, просто и быстро! Эта яркая и освежающая закуска с редисом покорит вас своим хрустом и насыщенным вкусом. Нежная остринка чеснока сочетается с ароматом укропа и сладостью красного лука, а легкая кислинка уксуса придает блюду пикантность.

Ингредиенты

  • Редис — 450 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Перец — 1 ч. л.
  • Уксус — 2 ст. л.
  • Укроп — по вкусу
  • Красный лук — по желанию
  • Подсолнечное масло — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Редис хорошо промыть и слегка отбить в пакете скалкой, чтобы он пустил сок. Чеснок очистить и мелко нарезать. В банку положить редис и чеснок. Добавить сахар, соль, перец и уксус.
  2. Влить подсолнечное масло, добавить укроп и нарезанный красный лук. Закрыть банку и тщательно встряхнуть, чтобы всё перемешалось. Оставить мариноваться при комнатной температуре минимум на 3 часа.

Закуска получается освежающей, с легкой остринкой и хрустящей текстурой — отличный выбор для летнего стола.

Ранее мы готовили закуску «Живчики» из кабачков и помидоров! Не варим, не парим, а маринуем.

редис
овощи
закуски
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Шукшиной оголилась на камеру
Участник драки со Смоловым сообщил новые подробности конфликта
Акита-ину внезапно обезумела и прогрызла ребенку голову во время игры
Крушение одномоторного самолета во Франции обернулось трагедией
Семья истерзанного собаками мальчика добилась компенсаций через восемь лет
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Депутат предложил очистить русский язык от англицизмов
Telegram перестал работать у части россиян
На пляж в Балтийске вынесло мертвеца
Мать и отец убитой в Риме россиянки прилетели в Италию за ответами
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.