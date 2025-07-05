Рецепт, который преобразит обычный редис! Отбиваем и вкусно маринуем

Рецепт, который преобразит обычный редис! Отбиваем и маринуем — вкусненько, просто и быстро! Эта яркая и освежающая закуска с редисом покорит вас своим хрустом и насыщенным вкусом. Нежная остринка чеснока сочетается с ароматом укропа и сладостью красного лука, а легкая кислинка уксуса придает блюду пикантность.
Ингредиенты
- Редис — 450 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Перец — 1 ч. л.
- Уксус — 2 ст. л.
- Укроп — по вкусу
- Красный лук — по желанию
- Подсолнечное масло — 2 ст. л.
Приготовление
- Редис хорошо промыть и слегка отбить в пакете скалкой, чтобы он пустил сок. Чеснок очистить и мелко нарезать. В банку положить редис и чеснок. Добавить сахар, соль, перец и уксус.
- Влить подсолнечное масло, добавить укроп и нарезанный красный лук. Закрыть банку и тщательно встряхнуть, чтобы всё перемешалось. Оставить мариноваться при комнатной температуре минимум на 3 часа.
Закуска получается освежающей, с легкой остринкой и хрустящей текстурой — отличный выбор для летнего стола.
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