Рецепт, который преобразит обычный редис! Отбиваем и вкусно маринуем

Рецепт, который преобразит обычный редис! Отбиваем и маринуем — вкусненько, просто и быстро! Эта яркая и освежающая закуска с редисом покорит вас своим хрустом и насыщенным вкусом. Нежная остринка чеснока сочетается с ароматом укропа и сладостью красного лука, а легкая кислинка уксуса придает блюду пикантность.

Ингредиенты

Редис — 450 г

Чеснок — 2 зубчика

Сахар — 1 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Перец — 1 ч. л.

Уксус — 2 ст. л.

Укроп — по вкусу

Красный лук — по желанию

Подсолнечное масло — 2 ст. л.

Приготовление

Редис хорошо промыть и слегка отбить в пакете скалкой, чтобы он пустил сок. Чеснок очистить и мелко нарезать. В банку положить редис и чеснок. Добавить сахар, соль, перец и уксус. Влить подсолнечное масло, добавить укроп и нарезанный красный лук. Закрыть банку и тщательно встряхнуть, чтобы всё перемешалось. Оставить мариноваться при комнатной температуре минимум на 3 часа.

Закуска получается освежающей, с легкой остринкой и хрустящей текстурой — отличный выбор для летнего стола.

Ранее мы готовили закуску «Живчики» из кабачков и помидоров! Не варим, не парим, а маринуем.