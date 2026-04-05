05 апреля 2026 в 23:19

В Дагестане погибли спасенные из реки женщина и ребенок

В Дагестане погибли спасенные из реки беременная девушка и подросток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Дербентском районе скончались девушка и подросток, которых ранее спасли из реки, передает ТАСС со ссылкой на дагестанский центр медицины катастроф. Медики оказали пострадавшим помощь, но спасти их жизни не удалось.

К сожалению, не удалось спасти беременную девушку и несовершеннолетнего подростка, — сказано в сообщении.

Ранее в дагестанском селе Акка Табасаранского района трактор угодил в бурную реку. Инцидент случился во время устранения последствий обвала. На кадрах, разлетевшихся по социальным сетям, видно, что транспорт застрял посреди реки. Водитель сумел самостоятельно выбраться из кабины.

До этого сообщалось, что семь дагестанских сел могут уйти под воду из-за прорыва Геджухской плотины. Власти организовали пункты временного размещения в безопасных зонах, куда планируют направить более 4 тыс. жителей республики. По предварительным данным, в Дербентском районе уже эвакуировано около 800 домов, в селе Каракюре тысяча человек ожидают помощи спасателей.

