Долго искал легкую закуску к весеннему столу. Нашел гзик — намазка на хлеб, в лаваш, к мясу, куда угодно

Гзик хорош везде. На тост с утра — быстрый и полезный завтрак. В лаваш с зеленью — идеальный перекус. Как дип к овощам — легкая закуска. Можно даже просто ложкой, если никто не видит. Он легкий, свежий, с ярким вкусом — идеально для весеннего меню.

Что понадобится для гзика

Беру 250 г творога (лучше мягкого, не зернистого), 5 штук редиса, 2 зубчика чеснока, 1,5 столовой ложки сметаны, 1 стебель зеленого лука, соль и черный перец по вкусу.

Как я его готовлю

Редис тщательно мою, обрезаю хвостики и нарезаю мелкими кубиками. Зеленый лук мелко рублю. Чеснок пропускаю через пресс или очень мелко рублю.

В глубокой миске смешиваю творог со сметаной до однородной массы. Добавляю нарезанный редис, зеленый лук, чеснок. Солю и перчу по вкусу.

Тщательно перемешиваю вилкой до равномерного распределения всех ингредиентов. Готовую намазку можно подавать сразу или дать постоять в холодильнике 15-20 минут, чтобы вкусы соединились. Подаю с хрустящим хлебом, тостами или свежими овощами.

