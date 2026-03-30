Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 марта 2026 в 13:29

Долго искал легкую закуску к весеннему столу. Нашел гзик — намазка на хлеб, в лаваш, к мясу, куда угодно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Гзик хорош везде. На тост с утра — быстрый и полезный завтрак. В лаваш с зеленью — идеальный перекус. Как дип к овощам — легкая закуска. Можно даже просто ложкой, если никто не видит. Он легкий, свежий, с ярким вкусом — идеально для весеннего меню.

Что понадобится для гзика

Беру 250 г творога (лучше мягкого, не зернистого), 5 штук редиса, 2 зубчика чеснока, 1,5 столовой ложки сметаны, 1 стебель зеленого лука, соль и черный перец по вкусу.

Как я его готовлю

Редис тщательно мою, обрезаю хвостики и нарезаю мелкими кубиками. Зеленый лук мелко рублю. Чеснок пропускаю через пресс или очень мелко рублю.

В глубокой миске смешиваю творог со сметаной до однородной массы. Добавляю нарезанный редис, зеленый лук, чеснок. Солю и перчу по вкусу.

Тщательно перемешиваю вилкой до равномерного распределения всех ингредиентов. Готовую намазку можно подавать сразу или дать постоять в холодильнике 15-20 минут, чтобы вкусы соединились. Подаю с хрустящим хлебом, тостами или свежими овощами.

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

Проверено редакцией
Читайте также
Не крошится и быстро застывает: рецепт глазури для куличей из сахарной пудры, воды и желатина
Общество
Не крошится и быстро застывает: рецепт глазури для куличей из сахарной пудры, воды и желатина
Рецепт подсмотрела у грузинской хозяйки! Весенний борщ без свеклы с чесноком, зеленью — вкусно и без хлопот
Общество
Рецепт подсмотрела у грузинской хозяйки! Весенний борщ без свеклы с чесноком, зеленью — вкусно и без хлопот
Весенний салат с бедрами и овощами: хочется готовить каждый день, заменит ужин или обед
Общество
Весенний салат с бедрами и овощами: хочется готовить каждый день, заменит ужин или обед
Кулич на сгущенке — всего одна банка в тесто, и паски нежные, маслянистые, не черствеют 5 дней
Общество
Кулич на сгущенке — всего одна банка в тесто, и паски нежные, маслянистые, не черствеют 5 дней
Разминаю творог вилкой и в духовку: творожная запеканка «Пасхальная» — пышнее облака и нежнее чизкейка
Общество
Разминаю творог вилкой и в духовку: творожная запеканка «Пасхальная» — пышнее облака и нежнее чизкейка
еда
рецепты
редис
творог
закуски
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Пытается обобрать»: МИД Ирана о ближневосточном «турне» Зеленского
«Ему не отказывали»: в СВОП оценили желание Зеленского переговоров с РФ
Шри-Ланка начала переговоры по покупке нефти у России
«В чем польза участия»: в Иране заговорили о выходе из ДНЯО
Названа вероятная дата решающей битвы за Славянск и Краматорск
Ярмарку «Арт Россия» в седьмой раз проведут в Гостином дворе
Еврокомиссия потратит свыше €1,5 млрд на перевооружение Украины
Зеленский признался, что Украину игнорируют при поставках ракет для Patriot
«Не велика, но ощутима»: Коростелев объяснил провал россиян в спринте на ОИ
Как теперь оплатить Apple? Что известно о запрете Минцифры для операторов
Масштабный сбой зафиксирован в МФЦ
Стало известно, как изменилась статистка по нападениям собак в Петербурге
Инцидент с ребенком в Подмосковье чуть не обернулся трагедией
Бизнес Лерчек и ее бывшего мужа ушел в глубокий минус
Гордон ответила, почему резко перестала общаться с Кудрявцевой
Зеленский взбесился после высмеивания дронов ВСУ из кухонь домохозяек
Могилу Гурченко усыпали цветами
Живая сила — в фарш, страх «Кинжалов»: удары по Украине 30 марта, итоги
Зеленский предложил России перемирие
Противопожарный режим установили в Кузбассе
Дальше
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Общество

Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири
Семья и жизнь

Что посадить на рассаду в начале апреля: календарь для МО, Урала и Сибири

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.