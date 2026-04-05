Движение по Крымскому мосту остановили по неизвестной причине Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщили в Telegram-канале, посвященном ситуации на подходах к переправе. Причины не называются. Движение перекрыли в 21:58 по московскому времени.

Ранее в Новороссийске обломки дронов упали на территории двух промышленных предприятий, сообщили в пресс-службе оперштаба региона. Пострадавших нет, на одном из объектов возникло небольшое возгорание, которое оперативно потушили.

До этого губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в акватории Таганрогского залива в результате падения обломков украинского дрона был поврежден сухогруз. Судно под иностранным флагом находилось в нескольких километрах от береговой линии.

Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ ударили по территории белгородского производственного предприятия с помощью БПЛА. По его словам, повреждены емкость и остекление административного здания. Оперативные службы работают на месте.