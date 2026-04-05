Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 апреля 2026 в 08:32

5 вкусных салатов для весны — легкие сочетания, которые не надоедают

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Попробуйте эти варианты, когда хочется свежести, простоты и чего-то полезного без лишней тяжести. Весной особенно тянет на легкие блюда, и такие салаты — идеальное решение: минимум готовки, максимум вкуса и пользы. Все рецепты собираются буквально за несколько минут.

1. Свежий салат с авокадо и яйцом. Ингредиенты: огурец — 1 шт., авокадо — 1 шт., яйца вареные — 2 шт., зелень — по вкусу, лимонный сок — 1 ст. л., оливковое масло — 1 ст. л.

Нарежьте все крупными кусочками, добавьте зелень и заправьте — получается нежно и очень свежо.

2. Сытный салат с курицей и йогуртом. Ингредиенты: огурец — 1 шт., листья салата — горсть, яйца вареные — 2 шт., куриный фарш — 200 г, натуральный йогурт — 2 ст. л.

Фарш быстро обжарьте без масла, остудите и соедините с остальными ингредиентами — легкий, но сытный вариант.

3. Салат с черри и авокадо. Ингредиенты: листья салата — горсть, помидоры черри — 150 г, лук — 1/2 шт., авокадо — 1 шт., дижонская горчица — 1 ч. л., бальзамический уксус — 1 ст. л.

Смешайте все и заправьте — получается яркий и слегка пикантный вкус.

4. Легкий овощной салат с пекинской капустой. Ингредиенты: пекинская капуста — 300 г, огурец — 1 шт., помидоры — 2 шт., лук — 1/2 шт., красный лук — 1/4 шт., оливковое масло — 1–2 ст. л.

Нашинкуйте и перемешайте — классика, которая всегда работает.

5. Хрустящий салат с кукурузой. Ингредиенты: пекинская капуста — 300 г, болгарский перец — 1 шт., огурец — 1 шт., помидор — 1 шт., кукуруза консервированная — 150 г.

Смешайте все ингредиенты — получается сочный и очень легкий салат на каждый день.

Такие салаты — идеальный способ добавить в рацион больше свежести и разнообразия без лишних усилий.

Проверено редакцией
салаты
весна
овощи
простой рецепт
Ольга Шмырева
Самое популярное
Семья и жизнь

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.